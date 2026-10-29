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Penulis: Leni Setya Wati
Kamis, 29 Oktober 2026 | 22.27 WIB

Jelang Pernikahan Januari 2027, Baek Jin Hee Puji Tunangan yang Selalu Memberi Dukungan

Baek Jin Hee (zapzee.net) - Image

Baek Jin Hee (zapzee.net)

JawaPos.com - Baek Jin Heebagikan cerita di balik keputusannya untuk menikah dengan tunangannya, seorang pekerja kantoran nonselebritas yang tinggal di Kanada dan dikenal dengan nama Henry.

Menjelang hari bahagianya pada Januari 2027, bintang Empress Ki itu mengungkap bahwa hubungan mereka tumbuh secara perlahan hingga membuatnya semakin yakin untuk menjalani kehidupan bersama.

Menurut laporan Zapzee, Baek Jin Hee membicarakan rencana pernikahannya saat menjadi bintang tamu di kanal YouTube aktor Choi Daniel.

Ia mengatakan bahwa ada bagian dalam dirinya yang sebelumnya terasa kurang terpenuhi secara emosional, tetapi kehadiran sang tunangan membantu mengisi kekosongan tersebut. Ia berharap kehidupan bersama setelah menikah akan membuat hubungan mereka semakin kuat.

Baek Jin Hee juga mengakui bahwa dirinya tidak mengalami momen dramatis seperti gambaran cinta pada pandangan pertama.

Keyakinannya justru tumbuh seiring waktu, ketika mereka semakin terbiasa hadir dalam kehidupan satu sama lain.

Menurutnya, kemampuan menyelesaikan perbedaan pendapat dengan relatif mudah menjadi salah satu alasan penting yang membuatnya merasa telah menemukan pasangan hidup.

Salah satu kualitas yang paling ia hargai dari Henry adalah kestabilan emosional dan sikapnya yang tenang.

Editor: Novia Tri Astuti
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