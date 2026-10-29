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Penulis: Zulfa Putri Hardiyati
Jumat, 30 Oktober 2026 | 04.15 WIB

Rezeki Nomplok! 4 Shio Terpilih yang Diramalkan Hoki Besar dan Kejatuhan Dana Melimpah

Ilustrasi Rezeki Melimpah dan Karier Melesat (magnific) - Image

Ilustrasi Rezeki Melimpah dan Karier Melesat (magnific)

JawaPos.com - Memasuki bulan Oktober 2026, pancaran energi positif serta terbukanya pintu keberuntungan dari alam semesta siap mendatangkan lonjakan rezeki yang sangat fantastis. Meskipun kondisi finansial saat ini terasa sulit, keajaiban ikhtiar dan ketetapan alam mampu mendatangkan dana segar hingga bernilai miliaran rupiah dari berbagai sumber yang tak disangka-sangka bagi shio-shio pilihan.

Berdasarkan pembacaan kartu tarot dan prediksi dari channel YouTube CS Gateda yang dipandu oleh ahli tarot Yanni Tarot, terdapat empat shio dari total 12 shio yang diprediksi akan beresonansi kuat untuk memperoleh kelimpahan dana fantastis hingga Rp2 Miliar sepanjang bulan Oktober 2026.

Berikut empat shio yang diprediksi akan mendapatkan rezeki Rp2 Miliar di bulan Oktober 2026:

1.      Shio Tikus

Shio Tikus dikenal sebagai pribadi yang sangat kreatif, bijaksana, memprioritaskan ketajaman pikiran dibanding tenaga fisik, serta membutuhkan ketenangan penuh saat bekerja demi hasil yang sempurna.

Di bulan Oktober 2026, Shio Tikus diprediksi menyambut keajaiban finansial luar biasa—mulai dari melesatnya keuntungan eksekusi ide kreatif pribadi, kemenangan tender proyek bernilai tinggi, hingga pembelian ide bisnis cemerlang dan hak penerimaan warisan bernilai fantastis.

2.      Shio Naga

Shio Naga merupakan sosok yang tegas, pekerja keras, berkarisma, bijaksana, serta tidak pernah berhenti memperbarui wawasan dan keahliannya.

Pada bulan Oktober 2026, Shio Naga diprediksi akan dibanjiri arus dana Rp2 Miliar—yang bersumber dari lonjakan transaksi bisnis harian yang mendadak viral di berbagai platform media sosial, pencairan bonus reward dari tempat bekerja, hasil karya seni/tulis pribadi, hingga penerimaan warisan keluarga besar.

3.      Shio Kelinci

Editor: Hanny Suwindari
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