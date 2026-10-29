Hoki Besar! Ini 4 Zodiak yang Diprediksi Ketiban Keberuntungan Luar Biasa di Bulan November 2026

Ilustrasi Hoki Besar (Freepik)
JawaPos.com - Memasuki bulan November 2026, pancaran energi positif serta naungan keberuntungan dari alam semesta siap mendatangkan Hoki Besar bagi mereka yang telah tekun berjuang.
Baik dalam bentuk materi (kelancaran finansial, kenaikan gaji, modal usaha, hingga hadiah berharga) maupun non-materi (kelancaran karier, beasiswa pendidikan, kesehatan, hingga hadirnya jodoh idaman), keberuntungan melimpah siap menghampiri zodiak-zodiak terpilih.
Berdasarkan pembacaan kartu tarot dan prediksi dari channel YouTube CS Gateda yang dipandu oleh ahli tarot Yanni Tarot, terdapat empat zodiak dari total 12 zodiak astrologi yang diprediksi akan dinaungi dewi keberuntungan dan meraih sukses besar di bulan November 2026.
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Berikut empat zodiak yang diprediksi akan bejo gede dan hoki besar di bulan November 2026:
1. Cancer
Cancer dikenal sebagai pribadi yang percaya diri, cerdas, berintuisi tajam, protektif, serta sangat memegang teguh komitmen dan kesetiaan.
Di bulan November 2026, Cancer diprediksi akan memetik buah manis dari perjuangan lahir batinnya—mulai dari teratasinya masalah utang atau permodalan usaha tanpa jaminan, terbukanya peluang kerja/usaha baru, hingga hadirnya jodoh bagi yang masih single.
2. Gemini
Gemini merupakan sosok yang pandai bergaul tanpa membeda-bedakan status sosial, cerdas, komunikatif, serta memiliki daya tarik yang menyenangkan. Pada bulan November 2026, Gemini berada di puncak keberuntungan.
Segala permasalahan hukum atau rintangan hidup diprediksi akan menemukan solusi tak terduga, posisi kerjanya aman dari ancaman PHK, hingga hadirnya kebahagiaan dalam hubungan asmara dan keluarga.
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Jawa Pos
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