Kejutan Keberuntungan! 4 Shio Terpilih yang Diramalkan Panen Kesuksesan Besar

Shio Ini Ditampar Rezeki Mengejutkan, Tiba-Tiba Jadi Tajir Melintir dan Disayang Dewi Keberuntungan (FREEPIK)
JawaPos.com - Memasuki penghujung bulan Oktober 2026, pancaran energi positif dan naungan Dewi Keberuntungan siap mendampingi setiap langkah ikhtiar lahir batin.
Berbagai urusan—mulai dari pencapaian karier, kelancaran bisnis, penerimaan modal usaha, keharmonisan asmara, hingga kesempatan meraih berbagai fasilitas mewah dan perangkat elektronik flagship terbaru—diprediksi akan berjalan mulus, lancar, serta sukses besar bagi shio-shio pilihan.
Berdasarkan pembacaan kartu tarot dan prediksi dari channel YouTube CS Gateda yang dipandu oleh ahli tarot Yanni Tarot, terdapat empat shio dari total 12 shio yang diprediksi akan beresonansi kuat untuk menikmati keberuntungan berlimpah dan kelimpahan hoki di bulan Oktober 2026.
Berikut empat shio yang diprediksi akan ketiban hoki besar di bulan Oktober 2026:
1. Shio Kuda
Shio Kuda dikenal sebagai sosok yang pemberani, disiplin tinggi, rajin berolahraga, luwes bergaul, selalu mengikuti tren fashion, serta memegang teguh komitmen kesetiaan.
Di bulan Oktober 2026, Shio Kuda diprediksi menyambut keajaiban hoki—mulai dari kemudahan diterima bekerja di perusahaan bona fide, terwujudnya hubungan asmara ke jenjang lebih serius, hingga terbukanya peluang bisnis baru lengkap dengan dukungan suntikan modal dari mitra usaha.
2. Shio Kambing
Shio Kambing merupakan pribadi yang menjaga pola hidup sehat, jujur, amanah, pekerja keras, serta mampu menyeimbangkan urusan duniawi dan spiritual.
Pada bulan Oktober 2026, Shio Kambing dinaungi keberuntungan luar biasa—seperti datangnya bantuan saat menghadapi kendala bisnis, terwujudnya kemitraan modal besar, momen langka berinteraksi dengan figur idola, restu pernikahan yang sempat tertunda, hingga lonjakan kelapangan finansial bernilai ratusan juta hingga miliaran rupiah.
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Jawa Pos
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