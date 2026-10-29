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Penulis: Zulfa Putri Hardiyati
Jumat, 30 Oktober 2026 | 02.12 WIB

Mimpi Terwujud! 4 Zodiak Terpilih yang Diprediksi Ketiban Keajaiban Serta Cita-Cita Jadi Kenyataan

ilustrasi 12 zodiak. (Freepik) - Image

ilustrasi 12 zodiak. (Freepik)

JawaPos.com - Memasuki bulan Oktober 2026, buah dari perjuangan lahir batin dan ketekunan doa yang terus dipanjatkan siap mendatangkan keajaiban luar biasa.

Segala impian, harapan, serta hajat yang selama ini diupayakan—baik di sektor asmara, finansial, karier, bisnis, hingga pendidikan—diprediksi akan terwujud secara nyata bagi zodiak-zodiak pilihan.

Berdasarkan pembacaan kartu tarot dan prediksi dari channel YouTube CS Gateda yang dipandu oleh ahli tarot Yanni Tarot, terdapat empat zodiak dari total 12 zodiak astrologi yang dinaungi energi positif kuat sehingga mimpinya menjadi kenyataan di bulan Oktober 2026.

Berikut empat zodiak yang diprediksi akan terwujud harapannya di bulan Oktober 2026:

1.      Pisces

Pisces dikenal sebagai pribadi yang sabar, emosinya stabil, bertutur kata sopan, serta memiliki intuisi tajam dan daya empati yang tinggi.

Di bulan Oktober 2026, ikhtiar Pisces berbuah manis secara nyata—mulai dari terwujudnya impian memiliki hunian pribadi, kesempatan melakukan perjalanan ke luar negeri, kepastian kabar kehamilan bagi yang mendambakan momongan, hingga kepemilikan kendaraan impian.

2.      Aquarius

Aquarius merupakan sosok yang penuh percaya diri, gemar bersedekah, berpikiran positif, cerdas, cerdik, serta rendah hati dalam bersosialisasi.

Pada bulan Oktober 2026, doa dan hajat Aquarius dikabulkan—seperti dipertemukan dengan jodoh ideal yang tampan/cantik dan royal, pencapaian akumulasi emas batangan Antam 100 gram, kepemilikan dana tunai ratusan juta rupiah, fasilitas umroh keluarga, hingga terwujudnya tempat usaha pribadi di lokasi strategis.

Editor: Hanny Suwindari
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