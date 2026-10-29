Siap-siap Bahagia! Ini 4 Shio yang Diprediksi Ketiban Kejutan Spesial di Akhir Oktober 2026

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Memasuki penghujung bulan Oktober 2026, pancaran energi positif dan keajaiban dari alam semesta siap mendatangkan kejutan luar biasa bagi mereka yang tekun berjuang.
Baik dalam bentuk materi (perhiasan emas, mobil idaman, rumah/apartemen mewah, perangkat elektronik flagship terbaru, hingga fasilitas kendaraan) maupun non-materi (kelancaran karier/promosi jabatan, tiket liburan luar negeri, umroh gratis, hingga kepastian hubungan asmara dan kabar kehamilan), keberuntungan melimpah siap menghampiri shio-shio terpilih.
Berdasarkan pembacaan kartu tarot dan prediksi dari channel YouTube CS Gateda yang dipandu oleh ahli tarot Yanni Tarot, terdapat empat shio dari total 12 shio yang diprediksi akan mendapatkan kejutan besar dan penuh kebahagiaan di akhir bulan Oktober 2026.
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Berikut empat shio yang diprediksi akan mendapatkan kejutan besar di akhir bulan Oktober 2026:
1. Shio Monyet
Shio Monyet dikenal sebagai sosok yang lincah, cerdik, berwawasan luas, rendah hati, luwes beradaptasi di lingkungan baru, serta selalu setia dan romantis.
Di akhir bulan Oktober 2026, Shio Monyet diprediksi akan menyambut kejutan spesial—mulai dari lamaran pernikahan dari kekasih, kado perhiasan emas bertatahkan berlian, promosi jabatan ke tingkat yang lebih tinggi dari pimpinan kerja, hingga bertemunya jodoh idaman bagi yang masih single.
2. Shio Ayam
Dikenal disiplin bangun pagi, pekerja keras, pantang menyerah, kreatif, serta hemat dan cermat dalam mengelola keuangan.
Pada akhir bulan Oktober 2026, Shio Ayam diprediksi akan dilimpahi kado spesial—seperti hadiah kendaraan idaman (Fortuner/BMW), perangkat elektronik flagship terbaru dari pasangan, fasilitas apartemen/rumah mewah dari perusahaan tempat bekerja, hingga kesempatan diberangkatkan umroh ke Tanah Suci oleh keluarga.
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Jawa Pos
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