Rezeki Berlimpah! Ini 4 Shio yang Diprediksi Ketiban Keberuntungan Besar di Bulan November 2026

Ilustrasi Ketiban Hoki dan Rezeki Berlimpah (drobotdean/magnific)
JawaPos.com - Memasuki bulan November 2026, pancaran energi positif dan momentum kebahagiaan dari dalam diri kerap menjadi pembuka pintu datangnya keajaiban rezeki.
Baik dalam bentuk materi (uang tunai, kendaraan, hingga barang mewah) maupun non-materi (kelancaran karier, kehamilan, kesehatan, hingga datangnya jodoh), keberuntungan besar siap menghampiri mereka yang siap menyambutnya.
Berdasarkan pembacaan kartu tarot dan prediksi dari channel YouTube CS Gateda yang dipandu oleh ahli tarot Yanni Tarot, terdapat empat shio terpilih dari total 12 shio yang diprediksi akan mengalami lonjakan rezeki dan keberuntungan melimpah sepanjang bulan November 2026.
Berikut empat shio yang diprediksi akan dibanjiri rezeki berlimpah di bulan November 2026:
1. Shio Monyet
Shio Monyet dikenal sebagai pribadi yang lincah, cerdas, cerdik, berwawasan luas, serta selalu memperbarui informasi diri.
Di bulan November 2026, Shio Monyet diprediksi akan dibanjiri rezeki melimpah dari berbagai arah tak terduga—baik melalui pelunasan utang dari kenalan lama, kenaikan jabatan di tempat kerja, hingga hadirnya jodoh idaman atau kabar bahagia kehamilan bagi yang sudah berkeluarga.
2. Shio Babi
Dikenal menawan, berkarisma, ramah tanpa membeda-bedakan status sosial, serta memegang teguh komitmen hubungan, Shio Babi memancarkan aura positif yang kuat.
Pada bulan November 2026, Shio Babi diprediksi akan mendulang rezeki berlimpah, seperti menerima fasilitas baru dari perusahaan, bonus reward, hingga terbukanya peluang kerja sama bisnis baru yang sangat menguntungkan.
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Jawa Pos
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