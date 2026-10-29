Rezeki Berlimpah! Ini 4 Shio yang Diprediksi Ketiban Keberuntungan Besar di Bulan November 2026

JawaPos.com - Memasuki bulan November 2026, pancaran energi positif dan momentum kebahagiaan dari dalam diri kerap menjadi pembuka pintu datangnya keajaiban rezeki.

Baik dalam bentuk materi (uang tunai, kendaraan, hingga barang mewah) maupun non-materi (kelancaran karier, kehamilan, kesehatan, hingga datangnya jodoh), keberuntungan besar siap menghampiri mereka yang siap menyambutnya.

Berdasarkan pembacaan kartu tarot dan prediksi dari channel YouTube CS Gateda yang dipandu oleh ahli tarot Yanni Tarot, terdapat empat shio terpilih dari total 12 shio yang diprediksi akan mengalami lonjakan rezeki dan keberuntungan melimpah sepanjang bulan November 2026.

Baca Juga:Instagram Uji Fitur Video Durasi Panjang 90 Menit

Berikut empat shio yang diprediksi akan dibanjiri rezeki berlimpah di bulan November 2026:

1. Shio Monyet

Shio Monyet dikenal sebagai pribadi yang lincah, cerdas, cerdik, berwawasan luas, serta selalu memperbarui informasi diri.

Di bulan November 2026, Shio Monyet diprediksi akan dibanjiri rezeki melimpah dari berbagai arah tak terduga—baik melalui pelunasan utang dari kenalan lama, kenaikan jabatan di tempat kerja, hingga hadirnya jodoh idaman atau kabar bahagia kehamilan bagi yang sudah berkeluarga.

2. Shio Babi

Dikenal menawan, berkarisma, ramah tanpa membeda-bedakan status sosial, serta memegang teguh komitmen hubungan, Shio Babi memancarkan aura positif yang kuat.

Baca Juga:Spanyol Tetapkan Hari Berkabung Nasional Pascakecelakaan Kereta yang Tewaskan 68 Orang