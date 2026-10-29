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Penulis: Zulfa Putri Hardiyati
Jumat, 30 Oktober 2026 | 04.19 WIB

Uang Berlimpah! Ini 4 Zodiak yang Diprediksi Ketiban Rezeki Melimpah di Akhir Bulan Oktober 2026

Ilustrasi Menarik Rezeki Berlimpah (magnific) - Image

Ilustrasi Menarik Rezeki Berlimpah (magnific)

JawaPos.com - Memasuki penghujung bulan Oktober 2026, pancaran energi positif dan terbukanya pintu rezeki dari alam semesta siap mendatangkan kelimpahan finansial bagi mereka yang gigih berusaha.

Baik melalui komisi penjualan, bonus pekerjaan, hasil investasi, keberhasilan ide cemerlang, maupun rezeki tak terduga dalam bentuk mata uang tunai hingga transfer perbankan/e-wallet, arus dana segar diprediksi akan mengalir deras ke dompet zodiak-zodiak terpilih.

Berdasarkan pembacaan kartu tarot dan prediksi dari channel YouTube CS Gateda yang dipandu oleh ahli tarot Yanni Tarot, terdapat empat zodiak dari total 12 zodiak astrologi yang diprediksi akan dibanjiri uang, duit, dan dana berlimpah di akhir bulan Oktober 2026.

Berikut empat zodiak yang diprediksi akan dibanjiri uang berlimpah di akhir bulan Oktober 2026:

1.      Gemini

Gemini dikenal sebagai sosok yang cerdas, humoris, pandai bersosialisasi, suka menolong, dan sangat jeli dalam menangkap peluang bisnis.

Di akhir bulan Oktober 2026, Gemini diprediksi akan dibanjiri arus uang yang deras—mulai dari komisi besar penjualan properti/kendaraan, bonus lembur dan reward dari perusahaan, hingga kejutan rezeki dari relasi yang baru pulang dari luar negeri.

2.      Cancer

Cancer merupakan pribadi yang peka, lemah lembut, penuh perhatian, berambisi tinggi untuk sukses secara finansial, serta sangat cermat dalam menentukan prioritas kebutuhan.

Pada akhir bulan Oktober 2026, Cancer diprediksi akan menerima suntikan dana melimpah dari hasil kemitraan bisnis yang dipercayakan kepadanya, mendatangkan kelapangan finansial untuk melunasi kewajiban hingga mewujudkan barang impian.

Editor: Hanny Suwindari
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