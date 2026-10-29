Keajaiban Keberuntungan! 4 Shio Terpilih yang Diprediksi Ketiban Hoki Serta Cita-Cita Jadi Kenyataan

JawaPos.com - Memasuki bulan Oktober 2026, pancaran energi positif dan keajaiban dari alam semesta siap mendatangkan momen luar biasa bagi mereka yang telah tekun berjuang secara lahir dan batin.

Segala impian, harapan, doa, serta cita-cita yang selama ini diupayakan—mulai dari kelancaran finansial, kebebasan dari beban utang, karier, bisnis, kepemilikan aset mewah, hingga keharmonisan hubungan asmara—diprediksi akan terwujud secara nyata bagi shio-shio terpilih.

Berdasarkan pembacaan kartu tarot dan prediksi dari channel YouTube CS Gateda yang dipandu oleh ahli tarot Yanni Tarot, terdapat empat shio dari total 12 shio yang diprediksi akan menyaksikan hajat dan mimpinya menjadi kenyataan sepanjang bulan Oktober 2026.

Berikut empat shio yang diprediksi akan terwujud harapannya di bulan Oktober 2026:

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1. Shio Kambing

Shio Kambing dikenal sebagai sosok yang rendah hati, jujur, bertutur kata apa adanya, menjaga pola hidup sehat, serta romantis dan setia.

Pada bulan Oktober 2026, ikhtiar Shio Kambing membuahkan hasil nyata—mulai dari keajaiban teratasinya utang bernilai fantastis, pencapaian rezeki hingga Rp1 Miliar, bertemunya jodoh impian yang kaya dan perhatian bagi yang single, hingga terwujudnya niat ibadah umroh bersama keluarga tercinta.

2. Shio Ular (Naga Kecil)

Shio Ular merupakan pribadi yang cerdas, cerdik, bijaksana, tidak suka berkonflik, serta dermawan dan gemar bersedekah.

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