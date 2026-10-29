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Penulis: Zulfa Putri Hardiyati
Jumat, 30 Oktober 2026 | 02.16 WIB

Keberuntungan Finansial! 4 Zodiak Terpilih yang Diramalkan Ketiban Hoki Serta Hajat Jadi Kenyataan

Ilustrasi keberuntungan/Magnific - Image

Ilustrasi keberuntungan/Magnific

JawaPos.com - Memasuki penghujung bulan September 2026, pancaran energi positif dan terbukanya kran keberuntungan dari alam semesta siap mendatangkan jawaban atas segala doa serta perjuangan lahir batin.

Berbagai impian yang selama ini diupayakan—mulai dari kepemilikan aset hunian pribadi, pelunasan kendaraan, kelancaran pendidikan, hingga terwujudnya kesempatan membahagiakan keluarga—diprediksi akan menjadi kenyataan secara nyata bagi zodiak-zodiak pilihan.

Berdasarkan pembacaan kartu tarot dan prediksi dari channel YouTube CS Gateda yang dipandu oleh ahli tarot Yanni Tarot, terdapat empat zodiak dari total 12 zodiak astrologi yang diprediksi akan beresonansi kuat untuk menyaksikan segala hajat dan harapannya terwujud di akhir bulan September 2026.

Berikut empat zodiak yang diprediksi akan terwujud mimpinya di akhir bulan September 2026:

1.      Capricorn

Capricorn dikenal sebagai sosok yang sabar, emosinya stabil, disiplin waktu, perfeksionis dalam bekerja, serta selalu menjaga kerapian penampilan.

Di akhir bulan September 2026, Capricorn diprediksi menyambut terwujudnya berbagai impian—mulai dari pembaruan perangkat elektronik flagship terbaru (seperti seri iPhone maupun edisi terbatas Realme 16 Pro edisi Harry Potter), kelapangan dana hingga menjadi kaya raya, hingga terwujudnya kesempatan perjalanan luar negeri.

2.      Sagitarius

Sagitarius merupakan pribadi yang sangat mandiri, enggan mengandalkan pengaruh atau fasilitas orang lain, berjiwa petualang, menyukai kebebasan, serta ulet dalam bekerja.

Pada akhir bulan September 2026, Sagitarius diprediksi menyambut keajaiban hajat—seperti penerimaan beasiswa studi S1/S2 ke luar negeri, kesempatan berinteraksi langsung dengan figur idola, kelimpahan dana hingga Rp1–2 Miliar, hadirnya momongan, hingga bertemunya jodoh ideal menuju pernikahan.

Editor: Hanny Suwindari
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