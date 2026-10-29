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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 29 Oktober 2026 | 19.25 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Pisces Kamis, 29 Oktober 2026: Kelola Uang dengan Cermat

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific)

JawaPos.com - Keuangan Pisces besok membutuhkan perhatian lebih, terutama dalam menentukan prioritas pengeluaran dan menghindari keputusan besar ketika pikiran sedang dipenuhi berbagai persoalan.

Tanggung jawab sehari-hari mungkin membuatmu ingin segera menyelesaikan semua kebutuhan, tetapi mengambil keputusan finansial secara terburu-buru justru berpotensi menimbulkan masalah baru.

Karena itu, cobalah meluangkan waktu untuk memeriksa kondisi pemasukan, pengeluaran rutin, dan kewajiban pembayaran yang perlu diselesaikan dalam waktu dekat.

Jika terdapat tagihan yang belum dibayar, susun prioritas berdasarkan tenggat waktu dan kemampuan finansial agar pengelolaan anggaran tetap terkendali.

Berikut ramalan keuangan zodiak Pisces pada Kamis, 29 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Pisces yang dikenal memiliki kepedulian terhadap orang lain perlu lebih berhati-hati ketika berhadapan dengan urusan keuangan bersama teman, pasangan, maupun keluarga.

Keinginan membantu orang terdekat memang merupakan hal yang baik, tetapi kamu tetap harus mempertimbangkan kondisi keuangan sendiri sebelum memberikan bantuan.

Jangan sampai niat meringankan beban orang lain justru membuat kebutuhan pokok dan kewajiban pribadimu terbengkalai.

Editor: Novia Tri Astuti
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