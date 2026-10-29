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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 29 Oktober 2026 | 19.22 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Aquarius Kamis, 29 Oktober 2026: Jaga Anggaran Tetap Aman

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific)

JawaPos.com - Keuangan Aquarius besok membutuhkan keseimbangan antara keinginan menikmati hasil kerja keras dan kemampuan mempertahankan kestabilan anggaran.

Ketika pikiran dipenuhi kenangan atau persoalan pribadi, kamu mungkin terdorong mencari hiburan melalui berbagai kegiatan menyenangkan, termasuk berbelanja atau membeli barang yang sebenarnya belum terlalu dibutuhkan.

Karena itu, penting bagi Aquarius untuk mengenali perbedaan antara kebutuhan yang harus dipenuhi dan keinginan sesaat yang muncul akibat perubahan suasana hati.

Sebelum melakukan transaksi, periksa kembali kondisi keuangan dan pastikan kebutuhan utama tetap menjadi prioritas.

Jika berencana membeli barang dengan harga cukup tinggi, luangkan waktu untuk mempertimbangkan manfaatnya serta dampaknya terhadap anggaran dalam beberapa minggu mendatang.

Berikut ramalan keuangan zodiak Aquarius pada Kamis, 29 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Aquarius juga perlu berhati-hati ketika menghadapi ajakan teman atau lingkungan sekitar untuk mengikuti kegiatan yang membutuhkan biaya tambahan.

Menjaga hubungan sosial memang penting, tetapi kamu tidak harus selalu mengeluarkan uang demi mengikuti kebiasaan orang lain.

Editor: Novia Tri Astuti
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