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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 29 Oktober 2026 | 19.04 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Scorpio Kamis, 29 Oktober 2026: Bijak Membantu Tanpa Membebani Diri

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific)

JawaPos.com - Kondisi keuangan Scorpio pada Kamis, 29 Oktober 2026, menuntut kecermatan dalam mengambil keputusan, terutama ketika ada orang terdekat yang membutuhkan bantuan berupa uang.

Keinginan untuk meringankan beban orang lain memang patut dihargai, tetapi kamu juga perlu memastikan bahwa kepedulian tersebut tidak membuat kebutuhan pribadi justru terabaikan.

Berikut ramalan keuangan zodiak Scorpio pada Kamis, 29 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Sebelum menyetujui permintaan bantuan, periksa terlebih dahulu kondisi anggaran dan kewajiban yang masih harus dipenuhi.

Pastikan uang untuk kebutuhan sehari-hari, pembayaran tagihan, serta pengeluaran rutin tetap tersedia sebelum menentukan jumlah dana yang bisa diberikan.

Scorpio tidak perlu merasa bersalah apabila hanya mampu membantu dalam jumlah terbatas.

Memberikan bantuan sesuai kemampuan jauh lebih bijaksana daripada memaksakan diri hingga kesulitan memenuhi kebutuhan sendiri.

Jika ingin meringankan beban seseorang, kamu juga bisa mempertimbangkan bentuk dukungan lain yang tidak selalu melibatkan uang.

Editor: Novia Tri Astuti
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