Ramalan Asmara Zodiak Scorpio Kamis, 29 Oktober 2026: Jaga Perasaan dan Hindari Prasangka

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Scorpio pada Kamis, 29 Oktober 2026, mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara perasaan dan cara memahami situasi yang sedang terjadi.
Kamu mungkin lebih mudah tersentuh oleh perkataan atau perubahan sikap seseorang yang dekat denganmu, sehingga hal kecil berisiko menimbulkan pikiran berlebihan jika tidak disikapi dengan tenang.
Ketika mendengar ucapan pasangan yang terasa kurang menyenangkan, sebaiknya jangan langsung menyimpulkan bahwa perkataan tersebut sengaja ditujukan untuk melukai perasaanmu.
Cobalah mencari tahu maksud sebenarnya melalui percakapan yang terbuka sebelum menentukan sikap.
Scorpio dikenal memiliki perasaan yang kuat dan cenderung menyimpan kenangan dari pengalaman yang memberikan kesan mendalam.
Kepekaan tersebut bisa membantu kamu memahami arti sebuah hubungan, tetapi terkadang juga membuat persoalan sederhana terus terbawa ke dalam pikiran.
Jika sesuatu mengganggu perasaanmu, jangan membiarkannya menumpuk hingga berkembang menjadi kecurigaan atau kesalahpahaman.
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Jawa Pos
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