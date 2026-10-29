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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 29 Oktober 2026 | 19.01 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Libra Kamis, 29 Oktober 2026: Atur Pemasukan agar Keuangan Stabil

Ilustrasi zodiak Libra (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (magnific)

JawaPos.com - Keuangan Libra pada Kamis, 29 Oktober 2026, berpotensi terasa lebih ringan apabila dana yang sempat tertahan akhirnya kembali tersedia atau pembayaran yang dinantikan mulai diterima.

Kondisi tersebut bisa memberikan ruang untuk menata kembali anggaran, tetapi kamu tetap perlu menjaga kedisiplinan agar pemasukan tambahan tidak habis untuk pengeluaran yang kurang penting.

Berikut ramalan keuangan zodiak Libra pada Kamis, 29 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Jika memperoleh uang dari pembayaran yang tertunda, pengembalian pinjaman, atau sumber pemasukan lainnya, sebaiknya jangan langsung menggunakannya tanpa perencanaan.

Periksa terlebih dahulu kewajiban yang masih harus diselesaikan, mulai dari tagihan rutin, kebutuhan rumah tangga, hingga pengeluaran harian yang tidak dapat ditunda.

Setelah kebutuhan utama terpenuhi, kamu dapat mempertimbangkan untuk menambah tabungan atau menyisihkan dana sebagai persiapan menghadapi keadaan yang tidak terduga.

Libra juga boleh memberikan ruang bagi keinginan pribadi selama pengeluaran tersebut masih sesuai dengan kemampuan finansial.

Kamu mungkin tertarik pada barang dengan desain menarik, perlengkapan yang mempercantik penampilan, atau pengalaman menyenangkan yang membuat aktivitas sehari-hari terasa lebih berwarna.

Editor: Novia Tri Astuti
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