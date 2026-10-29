Ramalan Keuangan Zodiak Libra Kamis, 29 Oktober 2026: Atur Pemasukan agar Keuangan Stabil

JawaPos.com - Keuangan Libra pada Kamis, 29 Oktober 2026, berpotensi terasa lebih ringan apabila dana yang sempat tertahan akhirnya kembali tersedia atau pembayaran yang dinantikan mulai diterima.

Kondisi tersebut bisa memberikan ruang untuk menata kembali anggaran, tetapi kamu tetap perlu menjaga kedisiplinan agar pemasukan tambahan tidak habis untuk pengeluaran yang kurang penting.

Berikut ramalan keuangan zodiak Libra pada Kamis, 29 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Jika memperoleh uang dari pembayaran yang tertunda, pengembalian pinjaman, atau sumber pemasukan lainnya, sebaiknya jangan langsung menggunakannya tanpa perencanaan.

Periksa terlebih dahulu kewajiban yang masih harus diselesaikan, mulai dari tagihan rutin, kebutuhan rumah tangga, hingga pengeluaran harian yang tidak dapat ditunda.

Setelah kebutuhan utama terpenuhi, kamu dapat mempertimbangkan untuk menambah tabungan atau menyisihkan dana sebagai persiapan menghadapi keadaan yang tidak terduga.

Libra juga boleh memberikan ruang bagi keinginan pribadi selama pengeluaran tersebut masih sesuai dengan kemampuan finansial.