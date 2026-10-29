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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 29 Oktober 2026 | 18.59 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Libra Kamis, 29 Oktober 2026: Bangun Kedekatan dengan Komunikasi Terbuka

Ilustrasi zodiak Libra (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (magnific)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Libra pada Kamis, 29 Oktober 2026, berpeluang terasa lebih menyenangkan ketika perhatian dan komunikasi menjadi bagian penting dalam hubungan.

Kedekatan tidak selalu harus dibangun melalui kejutan romantis atau hadiah istimewa karena waktu yang berkualitas dan kesediaan untuk saling memahami juga dapat mempererat ikatan emosional.

Berikut ramalan asmara zodiak Libra pada Kamis, 29 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Libra yang sudah memiliki pasangan, cobalah menyediakan waktu untuk melakukan kegiatan sederhana bersama di tengah kesibukan sehari-hari.

Menikmati makan malam, berjalan santai, atau membicarakan rencana masa depan bisa menjadi cara untuk menghidupkan kembali kehangatan hubungan.

Momen seperti ini juga dapat dimanfaatkan untuk saling bertukar cerita mengenai pengalaman, perasaan, maupun hal-hal yang belakangan sulit dibicarakan karena padatnya aktivitas.

Meski suasana romantis terasa menyenangkan, Libra tetap perlu memberikan perhatian pada persoalan yang belum terselesaikan.

Apabila muncul perbedaan pandangan, hindari keinginan untuk segera mengalah hanya demi menjaga hubungan tetap terlihat harmonis.

Editor: Novia Tri Astuti
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