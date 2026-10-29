Ramalan Keuangan Zodiak Virgo Kamis, 29 Oktober 2026: Atur Pengeluaran Kecil agar Hemat

JawaPos.com - Kondisi keuangan Virgo pada Kamis, 29 Oktober 2026, mengingatkan pentingnya memperhatikan kebiasaan belanja sehari-hari yang sering dianggap tidak terlalu berpengaruh terhadap anggaran.

Pengeluaran dengan nominal kecil mungkin terasa tidak membebani ketika dilakukan sesekali, tetapi jika terus berulang, jumlahnya bisa menjadi cukup besar pada akhir bulan.

Karena itu, Virgo perlu lebih cermat dalam menggunakan uang dan mulai meninjau kembali kebiasaan finansial yang selama ini berjalan tanpa banyak pertimbangan.

Berikut ramalan keuangan zodiak Virgo pada Kamis, 29 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah memeriksa catatan transaksi selama beberapa hari atau minggu terakhir.

Perhatikan berapa banyak uang yang digunakan untuk membeli makanan di luar, memesan barang melalui aplikasi, membayar layanan berlangganan, atau memenuhi keinginan spontan yang sebenarnya tidak mendesak.

Dari catatan tersebut, Virgo dapat mengetahui bagian pengeluaran yang paling banyak menyerap dana dan menentukan kebiasaan mana yang perlu diperbaiki.