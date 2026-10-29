Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 29 Oktober 2026 | 18.55 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Virgo Kamis, 29 Oktober 2026: Pulihkan Kehangatan dan Perbaiki Komunikasi

Ilustrasi zodiak Virgo (pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (pikisuperstar)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Virgo pada Kamis, 29 Oktober 2026, menjadi momen untuk menata kembali perasaan dan memperbaiki komunikasi yang mungkin sempat terganggu oleh persoalan sebelumnya.

Hubungan yang harmonis tidak berarti selalu berjalan tanpa perbedaan, tetapi membutuhkan kesediaan kedua pihak untuk saling mendengarkan dan mencari penyelesaian bersama.

Dengan mengurangi kecenderungan memikirkan setiap persoalan secara berlebihan, Virgo dapat memberikan ruang bagi hubungan untuk berkembang dengan lebih alami.

Berikut ramalan asmara zodiak Virgo pada Kamis, 29 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Virgo yang sudah memiliki pasangan, persoalan lama yang belum tuntas mungkin kembali terlintas dan membuat kamu mempertanyakan keadaan hubungan saat ini.

Jika masih terdapat hal yang mengganjal, cobalah membicarakannya ketika suasana hati kedua pihak sedang cukup tenang.

Sampaikan perasaan dengan jelas tanpa menyalahkan pasangan atau memaksanya menerima pandanganmu dalam waktu singkat.

Virgo tidak harus membuktikan bahwa dirinya paling benar setiap kali terjadi perbedaan pendapat.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Asmara Zodiak Leo Kamis, 29 Oktober 2026: Perhatian Kecil Bikin Hubungan Makin Hangat - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Leo Kamis, 29 Oktober 2026: Perhatian Kecil Bikin Hubungan Makin Hangat

Kamis, 29 Oktober 2026 | 18.52 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Cancer Kamis, 29 Oktober 2026: Ciptakan Kedekatan Lewat Perhatian Tulus - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Cancer Kamis, 29 Oktober 2026: Ciptakan Kedekatan Lewat Perhatian Tulus

Kamis, 29 Oktober 2026 | 18.49 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Gemini Kamis, 29 Oktober 2026: Perkuat Kedekatan Lewat Perhatian Tulus - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Gemini Kamis, 29 Oktober 2026: Perkuat Kedekatan Lewat Perhatian Tulus

Kamis, 29 Oktober 2026 | 18.45 WIB

Terpopuler

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling - Image
1

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

2

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

3

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

4

Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat

5

Fariz Julinar Angkat Bicara Usai PSIS Semarang Raih Hasil Kurang Memuaskan Sepanjang Oktober

6

Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi

7

Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan

8

Fakta Sebenarnya A Day In My Life Kakak vs Adik yang Ramai di Media Sosial

9

Setelah Inggris, Jepang Minta Warga Siapkan Stok Kebutuhan Darurat hingga 7 Hari

10

Prediksi Skor Torino vs Como di Liga Italia: I Lariani Curi Kemenangan Tandang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore