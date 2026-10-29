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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 29 Oktober 2026 | 18.52 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Leo Kamis, 29 Oktober 2026: Perhatian Kecil Bikin Hubungan Makin Hangat

Ilustrasi zodiak Leo (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (magnific)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Leo pada Kamis, 29 Oktober 2026, membuka kesempatan untuk mempererat hubungan melalui perhatian sederhana dan kesediaan memahami perasaan orang yang disayangi.

Kehangatan dalam hubungan tidak selalu bergantung pada kejutan romantis atau hadiah istimewa, sebab sikap tulus yang ditunjukkan setiap hari juga dapat membuat pasangan merasa dihargai.

Dengan memberikan ruang untuk berbagi cerita dan mendengarkan satu sama lain, Leo dapat menciptakan suasana yang lebih nyaman dalam kehidupan asmara.

Berikut ramalan asmara zodiak Leo pada Kamis, 29 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Leo yang sudah memiliki pasangan, meluangkan waktu bersama setelah menjalani kesibukan masing-masing dapat menjadi cara untuk menjaga kedekatan emosional.

Kamu bisa menikmati waktu santai di rumah, berbagi pengalaman sepanjang hari, atau menunjukkan perhatian melalui tindakan kecil yang membuat pasangan merasa diperhatikan.

Hal sederhana seperti mendengarkan cerita tanpa sibuk melihat ponsel dapat memberikan kesan bahwa kehadirannya benar-benar berarti bagimu.

Leo juga perlu memahami bahwa menunjukkan kasih sayang bukan hanya tentang mengambil inisiatif, melainkan juga memberikan kesempatan kepada pasangan untuk menyampaikan kebutuhan dan pendapatnya.

Editor: Novia Tri Astuti
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