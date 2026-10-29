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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 29 Oktober 2026 | 18.42 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Taurus Kamis, 29 Oktober 2026: Jaga Stabilitas dan Atur Pengeluaran

Ilustrasi zodiak Taurus (pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (pikisuperstar)

JawaPos.com - Kondisi keuangan Taurus pada Kamis, 29 Oktober 2026, berpeluang terasa lebih ringan, terutama bagi kamu yang belakangan ini berusaha memperbaiki pengelolaan anggaran atau menuntaskan persoalan finansial.

Meski keadaan mulai terasa lebih terkendali, Taurus tetap perlu mempertahankan kebiasaan mengatur uang secara disiplin agar kestabilan tersebut dapat dijaga.

Keuangan yang sehat bukan semata-mata bergantung pada jumlah pemasukan, melainkan juga pada kecermatan dalam menentukan prioritas dan membatasi pengeluaran yang kurang mendesak.

Berikut ramalan keuangan zodiak Taurus pada Kamis, 29 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Taurus yang menyukai kenyamanan mungkin tertarik menggunakan uang untuk memperbarui suasana rumah, membeli perlengkapan baru, atau menikmati barang yang selama ini diinginkan.

Memenuhi kebutuhan pribadi tentu tidak selalu menjadi masalah, selama keputusan tersebut tidak mengganggu anggaran untuk keperluan utama.

Sebelum melakukan pembelian bernilai besar, periksa kembali saldo yang tersedia, tagihan yang harus dibayar, serta kebutuhan lain yang sudah direncanakan.

Jika barang tersebut belum benar-benar diperlukan, tidak ada salahnya menunda transaksi untuk beberapa waktu.

Editor: Novia Tri Astuti
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