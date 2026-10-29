Rezeki Fantastis! Ini 4 Zodiak Terpilih yang Diprediksi Ketiban Dana Segar Rp 2 Miliar Rupiah

JawaPos.com - Memasuki bulan Oktober 2026, pancaran energi positif dan terbukanya kran rezeki dari alam semesta siap mendatangkan lonjakan finansial bernilai fantastis.

Beban utang, pinjaman online (pinjol), hingga cicilan perbankan yang membebankan pikiran siap teratasi secara menyeluruh, berganti dengan kelapangan hidup yang memampukan zodiak-zodiak pilihan meraih kebebasan finansial hingga mewujudkan berbagai barang impian.

Berdasarkan pembacaan kartu tarot dan prediksi dari channel YouTube CS Gateda yang dipandu oleh ahli tarot Yanni Tarot, terdapat empat zodiak dari total 12 zodiak astrologi yang diprediksi akan beresonansi kuat untuk menerima rezeki dana kaget bernilai fantastis hingga Rp2 Miliar sepanjang bulan Oktober 2026.

Berikut empat zodiak yang diprediksi akan menerima rezeki Rp2 Miliar di bulan Oktober 2026:

1. Capricorn

Capricorn dikenal sebagai pribadi yang perfeksionis, sangat menjaga kerapian dan penampilan, sabar, cerdas, serta mengandalkan ketajaman pikiran dalam bekerja.

Pada bulan Oktober 2026, Capricorn diprediksi menyambut keajaiban finansial luar biasa berupa kran dana Rp2 Miliar—yang memampukannya melunasi seluruh utang kartu kredit, tunggakan pinjol, Shopee Paylater, hingga cicilan perbankan, sekaligus membuka kesempatan menikmati perjalanan ke luar negeri dan memperbarui perangkat elektronik flagship terbaru.

2. Libra

Libra merupakan sosok yang menarik, berkarisma, sensitif terhadap hal privasi, berpemikiran strategis (merahasiakan rencana hingga membuahkan hasil), serta kaya akan ide kreatif.