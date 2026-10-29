Keajaiban Finansial! 4 Shio Terpilih Diprediksi Mendadak Tajir Melintir Serta Dibanjiri Kekayaan

Ilustrasi Panen Rezeki (magnific)
JawaPos.com - Memasuki penghujung bulan Oktober 2026, pancaran energi positif dan keajaiban dari alam semesta siap membawa lonjakan finansial drastis bagi mereka yang tekun berjuang secara lahir dan batin.
Berbagai beban keuangan—mulai dari tunggakan perbankan, pinjaman berbasis aplikasi (pinjol/e-wallet), hingga impian membeli aset impian seperti hunian baru, kendaraan mewah, dan perangkat elektronik flagship terbaru—diprediksi akan teratasi secara menyeluruh seiring hadirnya kran rezeki tak terduga bagi shio-shio pilihan.
Berdasarkan pembacaan kartu tarot dan prediksi dari channel YouTube CS Gateda yang dipandu oleh ahli tarot Yanni Tarot, terdapat empat shio dari total 12 shio yang dinaungi aura keberuntungan kuat sehingga diprediksi akan mengalami kelimpahan rezeki dan mendadak kaya raya di bulan Oktober 2026.
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Berikut empat shio yang diprediksi akan mendadak kaya raya di bulan Oktober 2026:
1. Shio Naga
Shio Naga dikenal sebagai sosok yang berkarisma, berwibawa, sangat menghargai waktu, pekerja keras, kreatif, cerdas, berwawasan luas, serta memegang teguh komitmen kesetiaan.
Di bulan Oktober 2026, ikhtiar lahir batin Shio Naga berbuah manis—di mana arus rezeki mengalir sangat deras dari melesatnya keuntungan bisnis pribadi, kemenangan tender proyek bernilai tinggi, pencairan hasil penjualan ide cemerlang, transaksi barang koleksi/antik, hingga penerimaan dana hibah atau warisan keluarga.
2. Shio Tikus
Shio Tikus merupakan pribadi yang sangat cerdik, mengandalkan ketajaman berpikir dibanding tenaga fisik, menyukai ketenangan saat bekerja demi fokus maksimal, rendah hati, luwes bergaul, serta selalu menyiapkan perencanaan matang.
Pada bulan Oktober 2026, Shio Tikus dinaungi keajaiban finansial luar biasa yang mendatangkan kelimpahan dana—bersumber dari eksekusi ide bisnis bernilai fantastis, penerimaan warisan keluarga, apresiasi karya cipta, hingga kejutan hadiah bernilai tinggi.
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Jawa Pos
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