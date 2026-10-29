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Penulis: Zulfa Putri Hardiyati
Kamis, 29 Oktober 2026 | 17.53 WIB

Bikin Bahagia! Ini 4 Zodiak yang Diprediksi Ketiban Kejutan Spesial di Akhir Bulan Oktober 2026

Zodiak yang diramalkan bakal dapat banyak duit di akhir Oktober 2026 saat hoki bikin pintu rezeki terbuka lebar. (dok: magnific) - Image

Zodiak yang diramalkan bakal dapat banyak duit di akhir Oktober 2026 saat hoki bikin pintu rezeki terbuka lebar. (dok: magnific)

JawaPos.com - Memasuki penghujung bulan Oktober 2026, pancaran energi positif dan keajaiban dari alam semesta siap mendatangkan kejutan luar biasa bagi mereka yang telah berjuang dengan tekun.

Baik dalam bentuk material (transfer dana tak terduga, perhiasan berlian/emas batangan, fasilitas rumah/kendaraan mewah, hingga perangkat elektronik flagship terbaru) maupun non-material (restu hubungan asmara, kelancaran karier/promosi jabatan, beasiswa, hingga kabar kehamilan), keberuntungan melimpah siap menghampiri zodiak-zodiak terpilih.

Berdasarkan pembacaan kartu tarot dan prediksi dari channel YouTube CS Gateda yang dipandu oleh ahli tarot Yanni Tarot, terdapat empat zodiak dari total 12 zodiak astrologi yang diprediksi akan mendapatkan kejutan besar dan bahagia di akhir bulan Oktober 2026.

Berikut empat zodiak yang diprediksi akan mendapatkan kejutan besar di akhir bulan Oktober 2026:

1.      Libra

Libra dikenal sebagai pribadi yang menawan, sensitif, berpemikiran strategis (merahasiakan rencana hingga membuahkan hasil), serta sangat romantis dan setia pada komitmen.

Di akhir bulan Oktober 2026, Libra diprediksi akan menerima kejutan spesial—mulai dari ajakan umroh bersama sahabat, kejutan mobil baru atau hadiah perangkat elektronik dari pasangan/keluarga, perhiasan emas/berlian saat dilamar kekasih, hingga datangnya restu hubungan dari orang tua.

2.      Scorpio

Scorpio merupakan sosok pekerja keras, berambisi tinggi untuk sukses, pantang menyerah, selalu berpikir positif, serta sangat menghargai waktu.

Pada akhir bulan Oktober 2026, Scorpio diprediksi akan menerima kejutan besar—mulai dari masuknya transfer dana tak terduga hingga belasan/puluhan juta rupiah ke rekening, kejutan rumah idaman dari pasangan, hingga kenaikan posisi/jabatan sebagai kepala cabang di tempat kerja.

Editor: Hanny Suwindari
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