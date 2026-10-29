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Penulis: Zulfa Putri Hardiyati
Kamis, 29 Oktober 2026 | 17.52 WIB

Keberuntungan Besar! Ini 4 Zodiak Terpilih yang Diprediksi Ketiban Hoki Oktober 2026

Zodiak yang diramalkan bakal rasakan hoki di Oktober 2026 saat akhir bulan tak lagi dijalani dengan susah tidak punya duit. (dok: magnific) - Image

Zodiak yang diramalkan bakal rasakan hoki di Oktober 2026 saat akhir bulan tak lagi dijalani dengan susah tidak punya duit. (dok: magnific)

JawaPos.com - Memasuki bulan Oktober 2026, pancaran energi positif dan naungan Dewi Keberuntungan siap mendampingi setiap langkah perjuangan lahir batin.

Berbagai urusan—mulai dari pencapaian karier, peningkatan kelapangan finansial, keharmonisan asmara, hingga kesempatan meraih fasilitas mewah dan hadiah spesial—diprediksi akan berjalan mulus, lancar, serta sukses besar bagi zodiak-zodiak terpilih.

Berdasarkan pembacaan kartu tarot dan prediksi dari channel YouTube CS Gateda yang dipandu oleh ahli tarot Yanni Tarot, terdapat empat zodiak dari total 12 zodiak astrologi yang dinaungi hoki melimpah dan keberuntungan besar sepanjang bulan Oktober 2026.

Berikut empat zodiak yang diprediksi akan ketiban hoki besar di bulan Oktober 2026:

1.      Pisces

Pisces dikenal sebagai pribadi yang sangat sabar, cerdas, peka, ber intuisi tajam, bertutur kata sopan, serta sensitif terhadap privasi diri.

Di bulan Oktober 2026, Pisces diprediksi menyambut keajaiban hoki—mulai dari tawaran karier baru berfasilitas lengkap pasca-terdampak PHK, promosi jabatan tinggi dari pimpinan kerja, kemudahan mendapatkan gadget flagship edisi terbatas, kabar kebahagiaan kehamilan, hingga bertemunya jodoh idaman.

2.      Aquarius

Aquarius merupakan sosok yang penuh percaya diri, cerdas, cerdik, berhati positif, gemar bersedekah, serta rendah hati dalam pergaulan.

Pada bulan Oktober 2026, Aquarius dinaungi keberuntungan besar—seperti bertemunya pasangan hidup yang baik dan royal, restu hubungan menuju jenjang pernikahan, kelancaran diterima di perusahaan bona fide, hingga kejutan paket liburan ke luar negeri dan hadiah umroh gratis ke Tanah Suci.

Editor: Hanny Suwindari
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