Kebebasan Finansial! 4 Shio Terpilih yang Diramalkan Lunas Tuntas Tunggakan Kredit di Akhir Oktober

Ilustrasi keberuntungan/Magnific
JawaPos.com - Memasuki penghujung bulan Oktober 2026, terbukanya kran rezeki dan hadirnya keajaiban dari alam semesta siap memberikan jalan keluar terbaik bagi mereka yang terus berjuang.
Berbagai beban tunggakan finansial—mulai dari pinjaman online (pinjol), tagihan kartu kredit, cicilan perbankan, koperasi, rentenir, aplikasi Paylater (Shopee Paylater/SPinjam, Kredivo), hingga pinjaman pribadi—diprediksi akan terbayar hingga lunas tuntas bagi shio-shio pilihan.
Berdasarkan pembacaan kartu tarot dan prediksi dari channel YouTube CS Gateda yang dipandu oleh ahli tarot Yanni Tarot, terdapat empat shio dari total 12 shio yang diprediksi akan beresonansi kuat untuk memperoleh kebebasan dari beban utang dan kelancaran rezeki di bulan Oktober 2026.
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Berikut empat shio yang diprediksi akan lunas utang di bulan Oktober 2026:
1. Shio Babi
Shio Babi dikenal sebagai pribadi yang menawan, berdaya pikat kuat, tidak pelit, gemar menjelajah kuliner viral, serta sangat romantis dan setia.
Di bulan Oktober 2026, ikhtiar lahir batin Shio Babi membuahkan keajaiban finansial luar biasa—di mana kran rezeki terbuka lebar untuk menutup seluruh tunggakan utang bernilai jutaan hingga miliaran rupiah, membebaskannya secara menyeluruh dari beban kewajiban perbankan maupun pinjaman pribadi.
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2. Shio Ayam
Shio Ayam merupakan sosok yang kreatif, pandai mencari peluang penghasilan tambahan, hemat, gemar menabung, tidak gengsian, serta terhindar dari perilaku sombong maupun gibah.
Pada bulan Oktober 2026, Shio Ayam diprediksi menyambut momen pembebasan utang tuntas—mengakhiri masa teror penagihan (debt collector) serta melunasi segala tagihan kartu kredit, perbankan, dan aplikasi pinjol secara menyeluruh.
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Jawa Pos
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