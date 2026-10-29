Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Penulis: Zulfa Putri Hardiyati
Kamis, 29 Oktober 2026 | 17.49 WIB

Hoki Parah! 4 Shio Ini Diramal Bakal Ketiban Rezeki Melimpah di Akhir Oktober 2026, Siapa Saja?

Shio yang diramalkan hokin. (dok: magnific) - Image

Shio yang diramalkan hokin. (dok: magnific)

JawaPos.com - Memasuki penghujung bulan Oktober 2026, pancaran energi positif dan terbukanya kran rezeki dari alam semesta siap mendatangkan kelimpahan finansial bagi mereka yang gigih berusaha.

Baik melalui transaksi bisnis, komisi proyek, hasil penjualan yang populer di media sosial, hingga rezeki tak terduga dalam bentuk transfer perbankan dan e-wallet, arus dana segar diprediksi akan mengalir deras ke dompet shio-shio terpilih.

Berdasarkan pembacaan kartu tarot dan prediksi dari channel YouTube CS Gateda yang dipandu oleh ahli tarot Yanni Tarot, terdapat empat shio dari total 12 shio yang diprediksi akan dibanjiri uang, duit, dan dana berlimpah di akhir bulan Oktober 2026.

Berikut empat shio yang diprediksi akan dibanjiri uang berlimpah di akhir bulan Oktober 2026:

1.      Shio Kerbau

Shio Kerbau dikenal sebagai sosok pekerja keras, pantang menyerah, hemat, dan bertanggung jawab penuh terhadap keluarga.

Di akhir bulan Oktober 2026, Shio Kerbau diprediksi akan dibanjiri uang berlimpah—mulai dari melesatnya popularitas usaha harian di media sosial, banjir pesanan produk dari pelanggan baru, hingga kesuksesan transaksi proyek bernilai besar yang memampukannya melunasi kewajiban finansial.

2.      Shio Kelinci

Shio Kelinci merupakan pribadi yang lincah, selalu menjaga penampilan, berkreativitas tinggi, serta rajin memperbarui wawasan dan informasi.

Pada akhir bulan Oktober 2026, Shio Kelinci diprediksi akan menerima suntikan dana melimpah—seperti bonus reward dari pimpinan kerja, kelancaran bisnis jasa, hingga kejutan uang tunai dari kerabat/relasi yang baru datang dari luar negeri.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Aquarius Besok Jumat 30 Oktober 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aquarius Besok Jumat 30 Oktober 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

Kamis, 29 Oktober 2026 | 17.41 WIB

Ramalan Zodiak Virgo Besok Jumat 30 Oktober 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Virgo Besok Jumat 30 Oktober 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

Kamis, 29 Oktober 2026 | 17.40 WIB

Ramalan Zodiak Sagittarius Besok Jumat 30 Oktober 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Sagittarius Besok Jumat 30 Oktober 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

Kamis, 29 Oktober 2026 | 17.39 WIB

Terpopuler

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling - Image
1

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

2

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

3

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

4

Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat

5

Fariz Julinar Angkat Bicara Usai PSIS Semarang Raih Hasil Kurang Memuaskan Sepanjang Oktober

6

Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi

7

Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan

8

Fakta Sebenarnya A Day In My Life Kakak vs Adik yang Ramai di Media Sosial

9

Setelah Inggris, Jepang Minta Warga Siapkan Stok Kebutuhan Darurat hingga 7 Hari

10

Prediksi Skor Torino vs Como di Liga Italia: I Lariani Curi Kemenangan Tandang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore