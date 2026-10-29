Hoki Parah! 4 Shio Ini Diramal Bakal Ketiban Rezeki Melimpah di Akhir Oktober 2026, Siapa Saja?

Shio yang diramalkan hokin. (dok: magnific)
JawaPos.com - Memasuki penghujung bulan Oktober 2026, pancaran energi positif dan terbukanya kran rezeki dari alam semesta siap mendatangkan kelimpahan finansial bagi mereka yang gigih berusaha.
Baik melalui transaksi bisnis, komisi proyek, hasil penjualan yang populer di media sosial, hingga rezeki tak terduga dalam bentuk transfer perbankan dan e-wallet, arus dana segar diprediksi akan mengalir deras ke dompet shio-shio terpilih.
Berdasarkan pembacaan kartu tarot dan prediksi dari channel YouTube CS Gateda yang dipandu oleh ahli tarot Yanni Tarot, terdapat empat shio dari total 12 shio yang diprediksi akan dibanjiri uang, duit, dan dana berlimpah di akhir bulan Oktober 2026.
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Berikut empat shio yang diprediksi akan dibanjiri uang berlimpah di akhir bulan Oktober 2026:
1. Shio Kerbau
Shio Kerbau dikenal sebagai sosok pekerja keras, pantang menyerah, hemat, dan bertanggung jawab penuh terhadap keluarga.
Di akhir bulan Oktober 2026, Shio Kerbau diprediksi akan dibanjiri uang berlimpah—mulai dari melesatnya popularitas usaha harian di media sosial, banjir pesanan produk dari pelanggan baru, hingga kesuksesan transaksi proyek bernilai besar yang memampukannya melunasi kewajiban finansial.
2. Shio Kelinci
Shio Kelinci merupakan pribadi yang lincah, selalu menjaga penampilan, berkreativitas tinggi, serta rajin memperbarui wawasan dan informasi.
Pada akhir bulan Oktober 2026, Shio Kelinci diprediksi akan menerima suntikan dana melimpah—seperti bonus reward dari pimpinan kerja, kelancaran bisnis jasa, hingga kejutan uang tunai dari kerabat/relasi yang baru datang dari luar negeri.
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