Rezeki Nomplok! 4 Zodiak yang Diprediksi Ketiban Keberuntungan Tak Terduga di Bulan Oktober 2026

JawaPos.com - Memasuki bulan Oktober 2026, pancaran energi positif dan terbukanya kran keberuntungan dari alam semesta siap mendatangkan kejutan rezeki nomplok bagi mereka yang tekun berjuang.

Baik dalam bentuk materi (uang tunai, transfer perbankan/e-wallet, kendaraan, properti mewah, hingga perangkat elektronik flagship terbaru) maupun non-materi (promosi jabatan, tiket umroh/traveling luar negeri, kehamilan, hingga datangnya jodoh impian), keajaiban rezeki dadakan siap menghampiri zodiak-zodiak terpilih.

Berdasarkan pembacaan kartu tarot dan prediksi dari channel YouTube CS Gateda yang dipandu oleh ahli tarot Yanni Tarot, terdapat empat zodiak dari total 12 zodiak astrologi yang diprediksi akan menerima rezeki kaget, nomplok, dan dadakan sepanjang bulan Oktober 2026.

Berikut empat zodiak yang diprediksi akan ketiban rezeki kaget di bulan Oktober 2026:

1. Leo

Leo dikenal sebagai sosok yang percaya diri tinggi, berjiwa kepemimpinan kuat, selalu menjadi pusat perhatian, kreatif, serta romantis dan setia.

Di bulan Oktober 2026, Leo diprediksi akan menyambut rezeki kaget—mulai dari masuknya dana segar hingga bernilai fantastis, kesempatan bertatap muka dengan figur idola, kepercayaan pimpinan untuk menduduki posisi kepala cabang, fasilitas apartemen/kendaraan mewah, hingga hadirnya jodoh idaman bagi yang masih single.

2. Virgo

Virgo merupakan pribadi yang cerdas, cerdik, berjiwa pemimpin, selalu menjaga penampilan dan kebersihan, serta peka terhadap privasi diri.

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