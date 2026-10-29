Rezeki Nomplok! 4 Zodiak yang Diprediksi Ketiban Keberuntungan Tak Terduga di Bulan Oktober 2026

Ilustrasi Kecipratan Rezeki Nomplok (magnific)
JawaPos.com - Memasuki bulan Oktober 2026, pancaran energi positif dan terbukanya kran keberuntungan dari alam semesta siap mendatangkan kejutan rezeki nomplok bagi mereka yang tekun berjuang.
Baik dalam bentuk materi (uang tunai, transfer perbankan/e-wallet, kendaraan, properti mewah, hingga perangkat elektronik flagship terbaru) maupun non-materi (promosi jabatan, tiket umroh/traveling luar negeri, kehamilan, hingga datangnya jodoh impian), keajaiban rezeki dadakan siap menghampiri zodiak-zodiak terpilih.
Berdasarkan pembacaan kartu tarot dan prediksi dari channel YouTube CS Gateda yang dipandu oleh ahli tarot Yanni Tarot, terdapat empat zodiak dari total 12 zodiak astrologi yang diprediksi akan menerima rezeki kaget, nomplok, dan dadakan sepanjang bulan Oktober 2026.
Berikut empat zodiak yang diprediksi akan ketiban rezeki kaget di bulan Oktober 2026:
1. Leo
Leo dikenal sebagai sosok yang percaya diri tinggi, berjiwa kepemimpinan kuat, selalu menjadi pusat perhatian, kreatif, serta romantis dan setia.
Di bulan Oktober 2026, Leo diprediksi akan menyambut rezeki kaget—mulai dari masuknya dana segar hingga bernilai fantastis, kesempatan bertatap muka dengan figur idola, kepercayaan pimpinan untuk menduduki posisi kepala cabang, fasilitas apartemen/kendaraan mewah, hingga hadirnya jodoh idaman bagi yang masih single.
2. Virgo
Virgo merupakan pribadi yang cerdas, cerdik, berjiwa pemimpin, selalu menjaga penampilan dan kebersihan, serta peka terhadap privasi diri.
Pada bulan Oktober 2026, Virgo diprediksi akan menerima kejutan rezeki dadakan—seperti transferan dana tak terduga hingga belasan juta rupiah ke rekening/e-wallet, tiket umroh gratis ke Tanah Suci, kesempatan traveling luar negeri, kemenangan arisan, hingga kejutan kepemilikan hunian baru.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling
Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat
Fariz Julinar Angkat Bicara Usai PSIS Semarang Raih Hasil Kurang Memuaskan Sepanjang Oktober
Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi
Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan
Fakta Sebenarnya A Day In My Life Kakak vs Adik yang Ramai di Media Sosial
Setelah Inggris, Jepang Minta Warga Siapkan Stok Kebutuhan Darurat hingga 7 Hari
Prediksi Skor Torino vs Como di Liga Italia: I Lariani Curi Kemenangan Tandang
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022