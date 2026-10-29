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Penulis: Zulfa Putri Hardiyati
Kamis, 29 Oktober 2026 | 17.45 WIB

Kejutan Rezeki! 4 Zodiak Terpilih yang Diprediksi Ketiban Hoki Besar di Akhir Bulan Oktober 2026

12 Zodiak ./ (CANVA) - Image

12 Zodiak ./ (CANVA)

JawaPos.com - Memasuki penghujung bulan Oktober 2026, pancaran energi positif dan terbukanya pintu keberuntungan dari alam semesta siap mendatangkan rezeki uang kaget bagi mereka yang tekun berjuang.

Baik dalam skala kecil, sedang, hingga nominal fantastis—melalui pelunasan utang yang tak disangka-sangka, bonus pimpinan, hasil penjualan bisnis harian, hingga kiriman dana tunai maupun transfer perbankan dan e-wallet—aliran dana segar siap menyertai zodiak-zodiak terpilih.

Berdasarkan pembacaan kartu tarot dan prediksi dari channel YouTube CS Gateda yang dipandu oleh ahli tarot Yanni Tarot, terdapat empat zodiak dari total 12 zodiak astrologi yang diprediksi akan beresonansi kuat untuk menerima uang kaget, duit nomplok, dan dana dadakan di bulan Oktober 2026.

Berikut empat zodiak yang diprediksi akan mendapatkan uang kaget di bulan Oktober 2026:

1.      Aquarius

Aquarius dikenal sebagai sosok yang cerdas, cerdik, gemar bersedekah, penuh kasih sayang, serta rajin memperbarui wawasan dan informasi.

Di bulan Oktober 2026, Aquarius diprediksi akan ketiban uang kaget—mulai dari melesat pesatnya penjualan produk bisnis harian di media sosial, pembayaran utang lama dari kenalan yang tak disangka-sangka, hingga bonus apresiasi pimpinan kerja dan pemberian dana segar dari keluarga atau pasangan.

2.      Aries

Aries merupakan pribadi yang penuh percaya diri, energik, agresif mengejar peluang bisnis, selalu berpikir positif, dan mudah beradaptasi.

Pada bulan Oktober 2026, Aries diprediksi menyambut gelombang duit kaget bernilai fantastis—baik dalam bentuk mata uang rupiah maupun valuta asing—yang bersumber dari transaksi kemitraan bisnis, bonus pimpinan, hingga pencairan komisi penjualan yang masuk langsung ke rekening bank atau e-wallet.

Editor: Hanny Suwindari
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