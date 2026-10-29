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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 29 Oktober 2026 | 17.18 WIB

Ramalan Zodiak Taurus 29 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific)

JawaPos.com – Saat melangkah lebih jauh, zodiak taurus mungkin menyadari bahwa ada bagian besar hal yang belum diperhitungkan sebelumnya. Mungkin, bagian ini tidak terlihat saat taurus memulai perjalanan. 

Jangan panik dan bereaksi berlebihan terhadap hal yang tidak diketahui. Jangan sampai taurus kehilangan keseimbangan dan tergelincir. Tenangkan diri, istirahat, dan rencanakan strategimu selangkah demi selangkah.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Kamis, 29 Oktober 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Zodiak taurus merasa hangat karena pasangan selalu mendukung pilihan-pilihanmu tanpa syarat. Terkait karir, seorang rekan kerja akan memberi taurus bantuan saat taurus ingin berganti pekerjaan atau karir.

Sementara itu, waspadai masalah pencernaan dengan berhati-hati terhadap makanan yang dikonsumsi. Terkait keuangan, jelajahi semua pilihan untuk memperluas jangkauan pekerjaan agar taurus mendapatkan keuntungan darinya. 

Cinta Taurus 

Taurus merasa hangat karena pasangan mendukung pilihan-pilihanmu. Dia mendukung taurus tanpa syarat, dengan cara yang mungkin bahkan tidak dilakukan oleh keluarga. 

Hargai hubungan ini, karena akan memungkinkan taurus untuk benar-benar melebarkan sayap dan terbang. Taurus akan merasa sangat puas dengan hubungan ini.

Karir Taurus

Editor: Setyo Adi Nugroho
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