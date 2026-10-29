Mulai Paruh Kedua Bulan Oktober 2026, Kehidupan 5 Zodiak Ini Resmi Menjadi Jauh Lebih Baik!

12 Zodiak ./Canva
JawaPos.com - Melangkah ke paruh kedua bulan Oktober 2026, atmosfer kehidupan terasa bergeser secara signifikan menuju arah yang jauh lebih positif.
Setelah melewati dinamika tahun yang penuh gejolak, pergerakan energi kosmik kini akhirnya berpihak pada kita, menghadirkan fase legam dan kepastian yang telah lama dinantikan.
Menurut ulasan astrologi dari YourTango, pergeseran besar ini menandai momen penting di mana lima zodiak akan merebut kembali takhta dan kendali atas hidup mereka, sebagaimana dijelaskan oleh ahli astrologi Helena Hathor.
Sikap pasif resmi berakhir, digantikan oleh keberanian penuh untuk mengejar tujuan dan mewujudkan keinginan batin secara nyata.
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Berikut lima zodiak yang diprediksi mengalami lompatan hidup paling mengesankan di paruh kedua bulan Oktober 2026.
1. Taurus
Pergerakan Pluto yang kini berjalan langsung di rumah karier menjadikan Taurus sebagai sosok kunci yang paling diperhitungkan.
Masa-masa paceklik peluang yang sempat terasa dalam enam bulan terakhir resmi berakhir sejak pertengahan Oktober, membuka jalan bagi gelombang kesuksesan yang melimpah.
Pengakuan atas keahlian dan wawasan luas yang Anda miliki kini mengalir secara alami dari lingkungan sekitar.
Kepercayaan besar yang diberikan kepada Anda menjadi berkah tersirat, di mana apresiasi profesional dan peningkatan finansial—termasuk peluang promosi serta penyesuaian pendapatan—siap menyamai dedikasi tinggi yang telah Anda tunjukkan.
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