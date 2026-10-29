Keberuntungan Berubah! Mulai Sekarang Hingga 1 November 2026, 3 Shio Resmi Memasuki Era Luar Biasa

JawaPos.com - Menjelang pergantian bulan, pergerakan energi positif mulai terasa makin kuat dan mengalir deras.

Sepanjang minggu mulai 26 Oktober hingga 1 November 2026, dinamika kehidupan terasa lebih memihak pada mereka yang siap mengambil langkah tegas, menghapus keraguan, serta menyelaraskan setiap tindakan dengan tujuan batin yang otentik.

Menurut ulasan astrologi dari YourTango yang ditulis oleh Aria Gmitter, fase penuh keberuntungan ini dipicu oleh tiga hari krusial sepanjang minggu yang membantu segala urusan berjalan sesuai rencana.

Energi karma yang kuat di awal minggu membantu menuntaskan keputusan masa lalu, disusul oleh momentum pelepasan beban yang melapangkan jalan menuju era baru yang luar biasa.

Berikut tiga shio yang diprediksi menikmati gelombang keberuntungan dan kebebasan hidup sepanjang minggu ini.

1. Shio Babi

Keberanian untuk melepaskan hal-hal yang tidak lagi relevan menjadi kunci utama transformasi Shio Babi.

Pada 28 Oktober, keputusan untuk melepaskan keterikatan emosional terhadap barang, memori, atau situasi lama akan menciptakan efek domino yang sangat membebaskan dalam hidup Anda.

Tindakan ini merubah total cara Anda berinteraksi di lingkungan kerja maupun relasi personal.