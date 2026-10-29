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Penulis: Zulfa Putri Hardiyati
Kamis, 29 Oktober 2026 | 14.51 WIB

Mulai Sekarang Hingga 21 November 2026, Musim Scorpio Membawa Kedamaian Luar Biasa Bagi 5 Zodiak

&nbsp;Ilustrasi 12 Zodiak (Freepik) - Image

&nbsp;Ilustrasi 12 Zodiak (Freepik)

JawaPos.com - Selalu ada momen di mana dinamika hidup yang tadinya terasa berat perlahan berangsur tenang dan memberikan ruang bernapas yang lega.

Walau dinamika astrologi di akhir tahun cukup padat, bagi sebagian zodiak, fase ini justru menghadirkan perlindungan alam semesta yang nyata dan atmosfer yang jauh lebih tenteram.

Menurut ulasan astrologi dari YourTango yang ditulis oleh Leslie Hale, periode dari 23 Oktober hingga 21 November 2026 menjadi musim yang penuh kedamaian bagi lima zodiak.

Meski diwarnai oleh fase retrograde beberapa planet serta dinamika Bulan Purnama dan Bulan Baru, perlindungan kosmologis membuat perjalanan hidup terasa jauh lebih indah dan bebas dari stres.

Berikut lima zodiak yang merasakan transformasi damai dan pemulihan energi sepanjang musim Scorpio ini.

1.      Scorpio

Kehadiran Matahari di zodiak Anda sendiri menjadi sarana terbaik untuk menghempaskan keraguan diri.

Energi Anda pulih kembali, diiringi rasa nyaman yang tinggi terhadap potensi pribadi. Seiring berakhirnya fase retrograde Venus dan Merkurius pada 13 November, berbagai persoalan yang sempat tertunda akhirnya menemukan titik terang.

Dukungan Jupiter dan Mars di sektor karier membuka jalan lebar bagi pencapaian serta pengakuan profesional.

Ditambah lagi, dinamika Bulan Purnama di sektor hubungan mendorong kepastian pada urusan kemitraan bisnis maupun keuangan.

Editor: Hanny Suwindari
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