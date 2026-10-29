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Penulis: Zulfa Putri Hardiyati
Kamis, 29 Oktober 2026 | 14.42 WIB

Mulai Desember 2026, Kehidupan 4 Zodiak Resmi Menjadi Jauh Lebih Baik: Memasuki Era Kepemimpinan!

12 Zodiak ./ (CANVA) - Image

12 Zodiak ./ (CANVA)

JawaPos.com - Menjelang akhir tahun 2026, atmosfer kehidupan terasa bergeser ke arah yang jauh lebih positif.

Ketika bulan Desember menyapa, kekuatan batin Anda akan berdiri tegak dalam tujuan yang lebih jernih, membawa Anda melangkah sebagai pemimpin atas jalan hidup Anda sendiri tanpa ragu.

Menurut ulasan astrologi dari YourTango yang ditulis oleh Honey Zaitun, energi kosmologis dan vibrasi numerologi menjadikan tahun 2026 sebagai momentum penting untuk memprioritaskan diri sendiri dan memupuk self-love.

Belajar melepaskan masa lalu serta memercayai takdir menjadi kunci utama yang membuka pintu menuju pencapaian-pencapaian besar di penghujung tahun.

Berikut empat zodiak yang diprediksi mengalami transformasi hidup paling bersinar menjelang akhir tahun 2026.

1.      Aquarius

Aquarius yang sebelumnya sering meremehkan pengaruh positifnya bagi lingkungan sekitar kini mulai menyadari betapa besarnya dampak keberadaan mereka.

Energi hangat dan inspiratif yang Anda bagikan akhirnya terpantul kembali dalam bentuk apresiasi dan imbalan tak terduga dari alam semesta.

Menjelang akhir tahun, Anda tampil lebih tegas dan tidak lagi ragu mempertahankan prinsip hidup.

Anda tidak lagi bersedia kembali ke pola lama hanya demi menyenangkan orang lain.

Editor: Hanny Suwindari
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