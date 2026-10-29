Mulai Sekarang Hingga 1 November 2026, Pesan Semesta Resmi Membuka Babak Baru Bagi 12 Zodiak

JawaPos.com - Memasuki pekan dari 26 Oktober hingga 1 November 2026, energi kosmologis menghadirkan dinamika yang mendalam bagi perjalanan emosional dan batin kita.

Pembukaan minggu yang diwarnai oleh hadirnya simpul Ace of Cups menjadi simbol hadirnya gelombang cinta baru dan pemulihan relasi, diiringi oleh terbitnya Bulan Purnama di Taurus pada hari Senin yang secara tegas menutup buku lama demi membuka lorong rahasia menuju peluang baru.

Ditutup dengan fase Third Quarter Moon di Leo serta pergerakan Uranus retrograde di Gemini, minggu ini mengajak setiap jiwa untuk melepaskan luka masa lalu dan kembali pada versi diri yang paling autentik.

Menurut ulasan tarot dan astrologi dari YourTango yang ditulis oleh Honey Zaitun, pesan kartu tarot minggu ini memandu setiap langkah zodiak untuk mengambil keputusan penting, memulihkan kedamaian, serta mengklaim kembali kendali atas masa depan.

Berikut pesan tarot dan arah energi bagi 12 zodiak sepanjang minggu ini.

1. Aries Kartu Tarot: Eight of Cups

Aries berada di titik balik untuk menghentikan kebiasaan bertahan pada situasi yang tidak lagi memberikan rasa hormat yang adil.

Momentum Bulan Purnama di Taurus mendorong Anda menutup buku lama dengan kepala tegak.

Mengakhiri lingkaran yang menguras energi menjadi keputusan terbaik ketimbang bertahan terlalu lama pada hal yang tidak lagi membahagiakan.