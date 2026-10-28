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Penulis: Niko Sulpriyono
Kamis, 29 Oktober 2026 | 06.54 WIB

Berlimpah Rezeki Setelah 50 Tahun? 5 Weton Konon Panen Hasil Setelah Setengah Abad Berjuang

Ilustrasi Weton Berlimpah Rezeki (freepik) - Image

Ilustrasi Weton Berlimpah Rezeki (freepik)

JawaPos.com - Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa ada orang yang baru menuai hasil kerja kerasnya setelah melewati usia setengah abad? 

Sebagian orang melesat sejak muda, sedangkan sebagian lainnya harus menempuh jalan berliku terlebih dahulu. 

Dalam tradisi Jawa, perbedaan lintasan hidup ini kerap dibahas melalui perhitungan weton.

Weton merupakan perpaduan hari kelahiran dan pasaran dalam kalender Jawa, yang masing-masing memiliki nilai neptu. 

Dalam primbon, kombinasi tersebut dipercaya menggambarkan watak sekaligus kecenderungan perjalanan hidup seseorang. 

Karena itu, weton sering menjadi bahan perbincangan lintas generasi, mulai dari urusan jodoh hingga rezeki.

Menariknya, usia 50 tahun kerap dipandang sebagai titik balik yang istimewa. 

Pada fase ini, seseorang telah mengumpulkan pengalaman, jaringan pertemanan, dan kebijaksanaan yang tidak dimiliki pada usia muda. 

Pengalaman tersebut dipercaya dapat membuat seseorang lebih cermat membaca peluang dan lebih tenang menjalani kehidupan.

Lalu, weton apa saja yang konon memiliki keberuntungan besar setelah usia 50 tahun? 

Editor: Hanny Suwindari
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