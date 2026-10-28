Rezeki Mulai Terbuka! 5 Weton yang Dipercaya Bakal Berjaya Setelah Melewati Banyak Ujian

seseorang yang bangkit lalu melesat./ Freepik/Upick
JawaPos.com – Perjalanan hidup seseorang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada kalanya berbagai kesulitan datang silih berganti, mulai dari persoalan ekonomi, kegagalan usaha, hingga perjuangan panjang untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.
Namun, masa-masa sulit juga dapat menjadi pengalaman berharga yang membentuk ketangguhan dan kedewasaan seseorang dalam menghadapi tantangan.
Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, serta gambaran keberuntungan seseorang. Melalui penafsiran Primbon Jawa, beberapa weton dipercaya akan mengalami perubahan nasib setelah melewati berbagai ujian kehidupan.
Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat lima weton yang diramalkan memiliki peluang menuju kehidupan lebih sejahtera setelah melewati masa penuh perjuangan.
Meski demikian, ramalan tersebut merupakan bagian dari kepercayaan tradisional dan bukan jaminan bahwa seseorang akan menjadi kaya berdasarkan hari kelahirannya. Usaha, keterampilan, keputusan keuangan, dan kesempatan tetap berperan penting dalam kehidupan nyata.
Berikut lima weton yang dipercaya memiliki kisah perjuangan panjang sebelum mencapai masa yang lebih baik menurut Primbon Jawa.
Rabu Legi dipercaya memiliki karakter kuat, tekun, dan mampu bertahan ketika menghadapi berbagai persoalan. Dalam penafsiran Primbon Jawa, orang dengan weton ini digambarkan mempunyai semangat yang besar untuk memperjuangkan tujuan hidupnya.
Perjalanan mereka tidak selalu mudah. Kegagalan dalam pekerjaan, usaha yang belum berkembang, atau masalah pribadi dapat menjadi bagian dari pengalaman yang membentuk ketahanan mental mereka.
Meski menghadapi banyak rintangan, Rabu Legi digambarkan tidak mudah kehilangan harapan. Mereka cenderung berusaha mencari jalan keluar dan belajar dari pengalaman sebelumnya agar kesalahan serupa tidak terulang.
Menjelang akhir tahun, weton ini dipercaya memiliki peluang untuk memperbaiki kondisi kehidupannya. Kesempatan tersebut bisa berupa perkembangan karier, usaha yang semakin ramai, atau peluang kerja sama baru.
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Jawa Pos
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