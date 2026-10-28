Tak Harus Keturunan Raja! 6 Weton Ini Dipercaya Bisa Hidup Terpandang Berkat Rezeki Berlimpah

JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kerap digunakan untuk menggambarkan karakter seseorang berdasarkan perpaduan hari dan pasaran kelahirannya. Selain dikaitkan dengan watak, weton juga sering menjadi bagian dari pembahasan mengenai peruntungan, jodoh, karier, hingga kondisi ekonomi.

Menurut kepercayaan Primbon Jawa, beberapa weton diyakini memiliki karakter yang mendukung perjalanan menuju kehidupan mapan. Mulai dari kecakapan membangun relasi, ketekunan bekerja, hingga kemampuan mengatur keuangan, berbagai sifat tersebut kerap dihubungkan dengan peluang memperoleh kesejahteraan.

Istilah ningrat dalam pembahasan ini tidak selalu merujuk pada keturunan keluarga bangsawan. Sebutan tersebut lebih menggambarkan seseorang yang memiliki kehidupan berkecukupan, dihormati masyarakat, serta mampu mencapai kedudukan sosial yang baik melalui perjalanan hidupnya.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat enam weton yang dipercaya memiliki peruntungan baik dalam urusan rezeki dan kemakmuran menurut penafsiran Primbon Jawa. Berikut ulasannya.

1. Jumat Legi, Dipercaya Memiliki Daya Tarik Rezeki Jumat Legi menjadi salah satu weton yang kerap dikaitkan dengan sifat ramah, pembawaan tenang, dan kemampuan menjalin hubungan baik dengan orang lain. Dalam penafsiran Primbon Jawa, karakter tersebut dipercaya dapat mendukung perjalanan seseorang dalam mencari penghidupan.

Orang yang lahir pada weton ini digambarkan mampu membuat orang lain merasa nyaman ketika berinteraksi. Kemampuan membangun kepercayaan tersebut dianggap bermanfaat ketika menjalankan usaha, berdagang, ataupun bekerja dalam bidang yang membutuhkan hubungan dengan banyak orang.

Selain itu, Jumat Legi sering diasosiasikan dengan sikap yang cukup bijaksana dalam menghadapi persoalan. Apabila dibarengi ketekunan dan perencanaan yang matang, sifat tersebut dapat menjadi modal untuk mengembangkan pekerjaan maupun usaha.

Dalam kepercayaan tradisional, perpaduan karakter itu membuat Jumat Legi disebut memiliki peluang untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera.

2. Rabu Kliwon, Sosok yang Dikaitkan dengan Kemampuan Mengelola Harta Weton Rabu Kliwon dipercaya memiliki perpaduan karakter yang berkaitan dengan ketenangan, kecermatan, dan kemampuan mempertimbangkan keputusan. Dalam gambaran Primbon Jawa, orang yang lahir pada weton ini kerap digambarkan tidak mudah tergoda untuk menghamburkan uang.