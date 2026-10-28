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Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 29 Oktober 2026 | 05.32 WIB

Ramalan Shio Ular Besok Kamis 29 Oktober 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

Ilustrasi Shio Ular (freepik/macrovector) - Image

Ilustrasi Shio Ular (freepik/macrovector)

JawaPos.com – Bagaimana peruntungan Shio Ular besok, Kamis, 29 Oktober 2026, dalam urusan keuangan, kesehatan, karier, dan cinta?

Prediksi untuk hari esok ini menekankan pentingnya menyelesaikan pekerjaan dan menjaga ketenangan batin. Warna hitam dan arah barat disebut membawa pengaruh baik bagi Anda sepanjang hari.

Beberapa angka energi juga muncul, mulai dari keselarasan, keberanian, kebijaksanaan, hingga keberuntungan.

Dilansir dari laman The Astro Scope pada Rabu (29/10), dijelaskan mengenai ramalan Shio Ular besok Kamis 29 Oktober 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.

1. Keuangan

Selesaikan semua tagihan yang masih menggantung agar pikiran Anda terasa jauh lebih tenang, stabil, dan ringan.

Rasa tuntas setelah urusan rampung akan menopang tingkat keberuntungan finansial Anda yang baru mencapai 31 persen.

Hindari investasi berisiko tinggi yang menjanjikan keuntungan cepat karena hasilnya sering kali tidak sesuai dengan harapan.

Gunakan tinta hitam saat mencatat laporan keuangan supaya angka-angka terlihat jelas dan perhatian Anda tetap terfokus.

Jaga anggaran dengan ketat, terutama untuk pengeluaran tambahan yang sebenarnya tidak terlalu Anda butuhkan saat ini.

Editor: Hanny Suwindari
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