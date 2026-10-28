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Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 29 Oktober 2026 | 05.30 WIB

Ramalan Shio Naga Besok Kamis 29 Oktober 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

Ramalan Shio Naga. / foto : Magnific/ brgfx - Image

Ramalan Shio Naga. / foto : Magnific/ brgfx

JawaPos.com – Ramalan shio Naga untuk besok, Kamis, 29 Oktober 2026, membawa pesan yang cukup menenangkan.

Zodiak cina ini diminta menutup berbagai urusan yang tertunda dan tidak memulai sesuatu yang baru.

Prediksi ini mencakup empat bidang kehidupan, yaitu keuangan, kesehatan, karier, dan cinta.

Angka keberuntungan 5 dan arah timur menjadi benang merah yang mengiringi seluruh pembahasannya.

Dilansir dari laman The Astro Scope pada Rabu (28/10), dijelaskan mengenai ramalan Shio Naga besok Kamis 29 Oktober 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.

1. Keuangan

Keberuntungan finansialmu berada di angka 71 persen, menandakan kondisi keuangan yang cukup stabil serta relatif aman.

Meski begitu, langkah yang terlalu berani justru bisa membawamu pada jebakan finansial yang sebenarnya mudah dihindari.

Jauhi spekulasi berisiko dan jangan menumpuk kewajiban baru yang berpotensi membebani kondisi keuanganmu di kemudian hari.

Manfaatkan waktu luangmu untuk memeriksa rekening, melunasi tagihan yang tertunda, dan melengkapi daftar inventaris barang milikmu.

Editor: Hanny Suwindari
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