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Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 29 Oktober 2026 | 05.27 WIB

Ramalan Shio Kelinci Besok Kamis 29 Oktober 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

Ramalan Shio Kelinci. (Magnific) - Image

Ramalan Shio Kelinci. (Magnific)

JawaPos.com – Ramalan Shio Kelinci untuk besok, Kamis, 29 Oktober 2026, menghadirkan pesan yang cukup menenangkan.

Zodiak cina ini dikenal luwes dan sabar, dan sifat itu akan banyak membantu Anda besok. Prediksi hari esok menyoroti empat bidang penting, yaitu keuangan, kesehatan, karier, dan cinta.

Dilansir dari laman The Astro Scope pada Rabu (28/10), dijelaskan mengenai ramalan Shio Kelinci besok Kamis 29 Oktober 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.

1. Keuangan

Luangkan waktu untuk memeriksa kembali anggaran karena hari ini sangat cocok untuk menuntaskan berbagai urusan keuangan.

Angka empat mengingatkan Anda untuk merapikan dan menggabungkan semua catatan pengeluaran yang masih tercecer di mana-mana.

Warna merah menjadi tanda agar Anda berhati-hati dan tidak membeli barang secara mendadak tanpa pertimbangan matang.

Arah timur menunjukkan adanya peluang baru, tetapi keberuntungan hanya 31 persen sehingga Anda perlu tetap waspada.

Kebijaksanaan di angka 60 persen membantu Anda menganalisis setiap detail keuangan dengan lebih teliti dan runtut.

Keberanian sebesar 77 persen mendukung Anda menawar dan meminta suku bunga yang lebih menguntungkan bagi Anda.

Editor: Hanny Suwindari
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