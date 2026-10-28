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Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 29 Oktober 2026 | 05.21 WIB

Ramalan Shio Kerbau Besok Kamis 29 Oktober 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

Ramalan Shio Kerbau (Magnific) - Image

Ramalan Shio Kerbau (Magnific)

JawaPos.com – Bagaimana peruntungan Shio Kerbau besok, Kamis, 29 Oktober 2026, menurut ramalan yang beredar?

Secara umum, hari tersebut membawa suasana yang stabil, tetapi tetap menuntut kesabaran dan ketelitian.

Keuangan, kesehatan, karier, dan cinta masing-masing punya pesan yang layak diperhatikan.

Pada dasarnya, kunci utamanya adalah menuntaskan pekerjaan lama tanpa mengambil langkah yang terlalu berisiko.

Dilansir dari laman The Astro Scope pada Rabu (28/10), dijelaskan mengenai ramalan Shio Kerbau besok Kamis 29 Oktober 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.

1. Keuangan

Urusan uang hari itu cenderung tenang, jadi sebaiknya jauhi langkah spekulatif yang berisiko merusak kondisi keuangan.

Skor keberuntungan yang rendah menandakan bahwa peluang untung besar belum muncul, sehingga kehati-hatian jauh lebih penting.

Waktu yang tepat untuk menutup tagihan dan mencocokkan catatan rekening agar semua pembukuan terasa rapi kembali.

Bekerja sama dengan pasangan atau rekan, terutama lewat angka keberuntungan dua, dapat melipatgandakan rasa aman finansial.

Editor: Hanny Suwindari
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