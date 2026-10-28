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Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 29 Oktober 2026 | 05.12 WIB

Ramalan Shio Besok Kamis 29 Oktober 2026: Tikus, Kerbau, Macan, Kelinci, Naga dan Ular

Ramalan Shio besok Kamis 29 Oktober 2026./Magnific/ winwin.artlab - Image

Ramalan Shio besok Kamis 29 Oktober 2026./Magnific/ winwin.artlab

JawaPos.com – Ramalan Shio untuk besok, Kamis, 29 Oktober 2026, memberi gambaran peruntungan bagi enam shio yang pertama.

Hari itu dipengaruhi unsur Api Yang, yang membawa energi hangat dan penuh semangat bagi banyak orang.

Energi tersebut bisa mendorong kita bertindak cepat, tetapi tetap perlu dibarengi sikap yang tenang dan hati-hati.

Setiap zodiak cina punya tantangan berbeda, mulai dari urusan cinta, kesehatan, pekerjaan, hingga keuangan di hari tersebut.

Dilansir dari laman Astrologyk pada Rabu (28/10), dijelaskan mengenai ramalan Shio Tikus, Kerbau, Macan, Kelinci, Naga dan Ular Besok Kamis 29 Oktober 2026.

1. Tikus

Hari itu cocok dipakai untuk memikirkan masa depan, jadi jangan buang tenaga pada berbagai hal sepele.

Hubungan keluarga berpotensi rumit, sehingga redam dulu emosi yang menggebu demi menjaga keutuhan rumah tangga Anda.

Jangan korbankan hubungan rumah tangga demi keinginan sesaat, dan pikirkan juga cara memperbaiki penampilan diri Anda.

Siang hari cenderung impulsif dan berisiko mengganggu kesehatan, sementara kosmetik berlebihan bisa memperparah masalah kulit wajah.

Editor: Hanny Suwindari
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