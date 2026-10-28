3 Zodiak yang Bakal Dapat Banyak Duit di Akhir Oktober 2026, Hoki Bikin Pintu Rezeki Terbuka Lebar

JawaPos.com - Akhir bulan sering kali jadi momok menakutkan bagi sebagian besar orang di antara kita.

Meski begitu dalam pandangan astrolog, kadang kala periode tersebut malah jadi salah satu jendela waktu dari datangnya kebaikan.

Keberkahan dan berbagai nikmat lain datang di waktu saat sebagian orang merasa terdesak hingga akhirnya merasa mendapatkan pertolongan dari semesta.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan bakal dapat banyak duit di akhir Oktober 2026 saat hoki bikin pintu rezeki terbuka lebar.

1. Zodiak Sagitarius

Dalam ramalan astrolog, mereka yang berzodiak sagitarius dikatakan akan punya nasib baik di akhir Oktober 2026 ini.

Astrolog meyakini, mereka yang berzodiak satu ini akan memperoleh banyak limpahan rezeki dari berbagai tempat.

Do paruh kedua tahun kuda api ini, uang bisa datang dalam jumlah besar sehingga banyak hal dalam hidup ikut terdongkrak.

Adapun pundi-pundi rupiah ini kebanyakan hadir dari bonus kerja lantaran belakangan mereka bisa memberikan hasil yang maksimal.