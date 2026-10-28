Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Penulis: Muhammad Rais Raya
Kamis, 29 Oktober 2026 | 05.12 WIB

3 Zodiak yang Bakal Dapat Banyak Duit di Akhir Oktober 2026, Hoki Bikin Pintu Rezeki Terbuka Lebar

Zodiak yang diramalkan bakal dapat banyak duit di akhir Oktober 2026 saat hoki bikin pintu rezeki terbuka lebar. (dok: magnific) - Image

Zodiak yang diramalkan bakal dapat banyak duit di akhir Oktober 2026 saat hoki bikin pintu rezeki terbuka lebar. (dok: magnific)

JawaPos.com - Akhir bulan sering kali jadi momok menakutkan bagi sebagian besar orang di antara kita.

Meski begitu dalam pandangan astrolog, kadang kala periode tersebut malah jadi salah satu jendela waktu dari datangnya kebaikan.

Keberkahan dan berbagai nikmat lain datang di waktu saat sebagian orang merasa terdesak hingga akhirnya merasa mendapatkan pertolongan dari semesta.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan bakal dapat banyak duit di akhir Oktober 2026 saat hoki bikin pintu rezeki terbuka lebar.

1. Zodiak Sagitarius

Dalam ramalan astrolog, mereka yang berzodiak sagitarius dikatakan akan punya nasib baik di akhir Oktober 2026 ini.

Astrolog meyakini, mereka yang berzodiak satu ini akan memperoleh banyak limpahan rezeki dari berbagai tempat.

Do paruh kedua tahun kuda api ini, uang bisa datang dalam jumlah besar sehingga banyak hal dalam hidup ikut terdongkrak.

Adapun pundi-pundi rupiah ini kebanyakan hadir dari bonus kerja lantaran belakangan mereka bisa memberikan hasil yang maksimal. 

2. Zodiak Pisces

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan 6 Zodiak Dihampiri Nasib Baik pada November 2026: Hidupnya Penuh dengan Perubahan Positif - Image
Zodiak

Ramalan 6 Zodiak Dihampiri Nasib Baik pada November 2026: Hidupnya Penuh dengan Perubahan Positif

Kamis, 29 Oktober 2026 | 04.57 WIB

6 Zodiak Diramal Jadi Penerima Rezeki Dadakan di Akhir Oktober 2026, Apa Saja? - Image
Zodiak

6 Zodiak Diramal Jadi Penerima Rezeki Dadakan di Akhir Oktober 2026, Apa Saja?

Kamis, 29 Oktober 2026 | 04.42 WIB

Ramalan Zodiak Cancer November 2026: Peluang Rezeki, Karier, dan Asmara Menguat - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Cancer November 2026: Peluang Rezeki, Karier, dan Asmara Menguat

Kamis, 29 Oktober 2026 | 04.03 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong

3

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

4

Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!

5

Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan

6

Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga

7

Prediksi Skor Galatasaray vs Fenerbahce di Liga Turki: Skuad Aslanlar Menangi Derbi Istanbul

8

Prediksi Skor Paris Saint-Germain vs Lyon: Menang 2-1, Les Parisiens Rebut Puncak?

9

Prediksi Skor PSS Sleman vs Borneo FC: Super Elja Menang di Kandang Sendiri

10

Dari Proyek Televisi ke Liga Champions, Kisah Mirwan Suwarso dan Como 1907

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore