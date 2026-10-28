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Penulis: Aulia Rahmi
Kamis, 29 Oktober 2026 | 00.26 WIB

Ramalan Jodoh 6 Zodiak di Bulan November 2026, Saatnya Membuka Hati untuk Cinta Baru!

Ilustrasi Jodoh (magnific) - Image

Ilustrasi Jodoh (magnific)

Dalam astrologi, sejumlah zodiak dipercaya memiliki peluang menarik dalam urusan asmara.

Karakter, cara berkomunikasi, dan keterbukaan terhadap pengalaman baru kerap menjadi bagian dari gambaran ramalan cinta.

Meski tidak dapat dijadikan kepastian, ramalan zodiak dapat menjadi bahan refleksi untuk memahami kebutuhan emosional dan hubungan yang diinginkan.

Lantas, zodiak apa saja yang diprediksi berpeluang bertemu jodoh pada November 2026?

Gemini, Libra, Capricorn, Scorpio, Sagitarius, dan Pisces termasuk dalam daftar 6 zodiak yang menarik untuk disimak.

Setiap zodiak memiliki karakter dan pendekatan berbeda dalam menjalin hubungan.

Berikut ulasan lengkapnya yang dihimpun dari kanal YouTube Marcel Wen pada Rabu (28/10).

1. Gemini: Komunikasi Membuka Peluang Bertemu Pasangan Baru

Gemini dikenal memiliki rasa ingin tahu tinggi, pemikiran yang dinamis, dan kemampuan berkomunikasi yang baik.

Anda yang berzodiak ini mungkin senang bertukar cerita, mempelajari hal baru, serta membangun hubungan dengan orang-orang dari berbagai latar belakang.

Sifat tersebut dapat menjadi modal untuk memperluas pergaulan dan mengenal seseorang yang memiliki ketertarikan serupa.

Pada November 2026, ramalan asmara Gemini menggambarkan peluang untuk memulai kedekatan baru.

Jika selama ini Anda lebih banyak menghabiskan waktu sendiri, cobalah memberi ruang bagi perkenalan yang tidak terduga.

Jangan terburu-buru menentukan kecocokan hanya dari kesan pertama.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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