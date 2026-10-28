Panduan Shio Besok Kamis 29 Oktober 2026: Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, Ayam

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Peluang karier shio Tikus di bidang seni, mode, dan penulisan sangat cerah.

Sedangkan awal baru shio Kerbau sudah di depan mata.

Berikut ini ramalan shio pada hari besok Kamis 29 Oktober 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, dan Ayam.

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Tikus - 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Peluang karier di bidang seni, mode, dan penulisan sangat cerah.

Para wirausahawan di bidang ini bisa sukses.