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Penulis: Muhammad Rais Raya
Kamis, 29 Oktober 2026 | 00.12 WIB

3 Weton yang Bisa Mulai Hidup Jadi Kaya Raya di Akhir Tahun 2026, Derajatnya Naik Lebih Tinggi

Weton yang diramalkan bisa mulai hidup kaya raya di akhir tahun 2026 saat derajatnya naik lebih tinggi. (dok: magnific) - Image

Weton yang diramalkan bisa mulai hidup kaya raya di akhir tahun 2026 saat derajatnya naik lebih tinggi. (dok: magnific)

JawaPos.com - Sebagian di antara kita tentu punya keinginan atau perasaan khusus bila berbicara mengenai status.

Bagi sebagian orang, kehormatan jadi salah satu hal penting dan diinginkan hadir dalam hidup yang dijalani.

Menjelang pergantian tahun ini sendiri dikatakan akan datangs atu periode waktu yang bisa mengubah hidup seseorang termasuk kehormatan yang dipunya.

Melansir dari kanal YouTube Bara raja cirebon, berikut weton yang diramalkan bisa mulai hidup kaya raya di akhir tahun 2026 saat derajatnya naik lebih tinggi.

1. Weton Jumat Kliwon 

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Jumat Kliwon diyakini memiliki daya tarik tersendiri.

Dari dalam dirinya sering kali terpancar suatu kekuatan yang bisa membuat mereka terlihat bijaksana di mata orang lain.

Menurut perhitungan, akhir tahun 2026 ini sendiri bisa jadi salah satu periode keberuntungan yang bisa membuat satu perubahan besar dalam hidup.

Mereka dimungkinkan meraih sukses dari jalan tertentu sampai akhirnya diakui menjadi seorang pemimpin di jalan yang dilalui. 

2. Weton Selasa Pahing

Editor: Setyo Adi Nugroho
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