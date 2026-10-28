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Penulis: Aulia Rahmi
Kamis, 29 Oktober 2026 | 00.01 WIB

Siap-Siap 6 Zodiak Ini Diprediksi Ketiban Rezeki Nomplok di Akhir Bulan Oktober 2026

Ilustrasi Zodiak Ketiban Rezeki Nomplok (magnific) - Image

Ilustrasi Zodiak Ketiban Rezeki Nomplok (magnific)

Rezeki tersebut digambarkan dapat hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari pembayaran yang sempat tertunda, hasil usaha yang mulai menunjukkan perkembangan, hingga pemberian dari orang terdekat.

Karakter dan kebiasaan masing-masing zodiak menjadi bagian dari gambaran ramalan tersebut.

Lantas, siapa saja zodiak yang diramalkan berpeluang ketiban rezeki tak terduga pada akhir Oktober 2026?

Gemini, Virgo, Sagitarius, Scorpio, Capricorn, dan Pisces masuk dalam daftar yang menarik untuk disimak dirangkum dari YouTube Marcel Wen.

1. Gemini, Rezeki Tak Terduga Bisa Datang dari Lingkaran Pertemanan

Gemini dikenal sebagai pribadi yang komunikatif, mudah bergaul, dan memiliki ambisi kuat untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan.

Sifatnya yang fleksibel membuat zodiak ini cenderung mudah menyesuaikan diri dengan perubahan.

Gemini juga digambarkan memiliki banyak kenalan dan senang menjalin komunikasi, sehingga kesempatan baru dapat muncul melalui hubungan sosial yang dibangun.

Menjelang akhir Oktober 2026, Gemini diramalkan berpeluang menerima pemasukan di luar perkiraan.

Rezeki tersebut dapat berupa pembayaran utang yang akhirnya kembali, pemberian dari pasangan, atau hasil usaha yang mengalami peningkatan.

Bagi Gemini, ramalan ini menjadi pengingat untuk tetap terbuka terhadap kesempatan sekaligus mengelola setiap pemasukan secara bijak.

Hubungan baik dan keputusan finansial yang matang dapat membantu memaksimalkan peluang yang benar-benar tersedia.

2. Virgo, Hasil Kerja Keras Berpotensi Membawa Tambahan Penghasilan

Virgo identik dengan karakter yang rajin, teliti, dan memperhatikan berbagai hal secara terperinci.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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