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Penulis: Muhammad Rais Raya
Rabu, 28 Oktober 2026 | 23.58 WIB

3 Shio yang Jadi Kaya Raya di Akhir Tahun 2026, Duitnya Banyak Bertambah Karena Peka Keadaan

Shio yang diramalkan bisa jadi kaya raya di akhir tahun 2026 saat duitnya banyak bertambah karena peka keadaan. (dok: magnific) - Image

Shio yang diramalkan bisa jadi kaya raya di akhir tahun 2026 saat duitnya banyak bertambah karena peka keadaan. (dok: magnific)

JawaPos.com - Ukuran sukses masing-masing orang tentu berbeda sekalipun banyak ciri yang bisa dianggap sama antara satu dan lainnya.

Kebanyakan orang menganggap dirinya bisa meraih sukses bila hidupnya memiliki serangkaian hal yang berhubungan erat dengan materi.

Di paruh kedua tahun kuda api ini sendiri ada beberapa orang yang diprediksi bisa meraih sukses melalui jalan yang cerdik.

Melansir dari kanal YouTube Shio Daily, berikut shio yang diramalkan bisa jadi kaya raya di akhir tahun 2026 saat duitnya banyak bertambah karena peka keadaan.

1. Shio Anjing 

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, orang yang lahir dengan shio anjing umumnya merupakan orang yang kalem. 

Menjelang pergantian tahun, mereka dimungkinkan jadi salah satu pihak yang bisa mengubah nasib hidupnya. 

Editor: Novia Tri Astuti
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