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Penulis: Muhammad Rais Raya
Rabu, 28 Oktober 2026 | 21.59 WIB

3 Zodiak yang Bakal Wujudkan Harapannya di Akhir Oktober 2026, Hidupnya Seketika Berubah

Zodiak yang diramalkan bakal mewujudkan harapannya di akhir Oktober 2026 saat hidupnya seketika berubah. (dok: pexels) - Image

Zodiak yang diramalkan bakal mewujudkan harapannya di akhir Oktober 2026 saat hidupnya seketika berubah. (dok: pexels)

JawaPos.com - Menjelang pergantian tahun, keberuntungan dikatakan hadir di sela-sela waktu tertentu.

Astrolog memprediksi hoki yang datang di paruh kedua tahun kuda api ini akan membuat seseorang punya kesempatan mewujudkan mimpinya.

Apa yang selama ini diinginkan bisa digapai karena segala sesuatunya tengah memihak agar hal tersebut terjadi.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berkut zodiak yang diramalkan bakal wujudkan harapanku di akhir Oktober 2026 saat hidupnya seketika berubah. 

1. Zodiak Sagitarius

Dalam ramalan astrolog, harapan-harapan yang dipunya oleh mereka yang berzodiak sagitarius dikatakan akan tercapai di akhir bulan ini. 

Astrolog meyakini, di akhir Oktober 2026 ini keberuntungan akan datang memberikan banyak perubahan.

Salah satunya adalah terbukanya jalan yang selama ini tertutup dan jadi penghalang untuk mewujudkan mimpi.

Editor: Novia Tri Astuti
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