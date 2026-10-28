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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 28 Oktober 2026 | 23.50 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius Besok Kamis, 29 Oktober 2026: Masa Lalu Terungkap, Hati Lebih Terbuka

Ilustrasi zodiak Aquarius (pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Aquarius besok, Kamis, 29 Oktober 2026, membawa perhatian pada perasaan yang mungkin kembali muncul setelah kamu teringat pengalaman atau kenangan dari masa lalu.

Beberapa hal yang sebelumnya terasa sudah selesai bisa kembali memenuhi pikiran, tetapi bukan berarti kamu harus terus terjebak dalam kejadian yang tidak dapat diubah.

Hari esok justru dapat menjadi kesempatan untuk memahami pengalaman tersebut dengan sudut pandang yang lebih dewasa, sekaligus memperbaiki cara kamu menghadapi hubungan, pekerjaan, dan kebutuhan pribadi.

Kehidupan asmara berpotensi menghadirkan suasana yang lebih terbuka, sedangkan urusan karier membutuhkan keyakinan agar kamu tidak mudah kehilangan semangat ketika hasil kerja belum terlihat sesuai harapan.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Aquarius untuk Kamis, 29 Oktober 2026.

Asmara

Kehidupan asmara Aquarius besok dapat membawa perubahan dalam cara kamu memandang hubungan, terutama ketika kenangan lama kembali memengaruhi perasaan saat ini.

Kamu mungkin teringat seseorang yang pernah dekat, percakapan yang belum benar-benar selesai, atau pengalaman yang masih menyisakan pertanyaan dalam pikiran.

Editor: Novia Tri Astuti
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